ООН призвала избавиться от «вакцинного национализма»

16.02.2021, 22:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Одна большая просьба – по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом». Понятно, что, если мы будем идти нынешним путем, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью», – передает слова Дюжаррика РИА «Новости».

Представитель ООН отметил, что каждое правительство заботится, прежде всего, о своем населении, что логично, однако благодаря международному сотрудничеству государства могли бы «продемонстрировать реальную солидарность посредством финансирования развивающегося мира». «Мы наблюдаем рост числа всех этих штаммов вируса, потому что, в некотором смысле, вакцины не работают достаточно быстро. Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы», – заключил Дюжаррик.

Ранее Гутерреш заявил, что на деньги десяти миллиардеров планеты можно обеспечить вакцинами весь мир.

В январе ООН призвала Израиль провести вакцинацию от коронавируса среди палестинцев.