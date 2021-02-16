Эксперты предсказали разорение 60% британских пабов
16.02.2021, 22:08,
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По оценкам Британской ассоциации пива и пабов (ВВРА) около 60% пабов Великобритании не смогут открыться в апреле, если правительство страны разрешит обслуживание лишь вне помещений на открытом воздухе.
«Около 75% пабов в Великобритании имеют пивной сад или открытую площадку, но только 40% пабов имеют достаточно большой сад или открытую площадку», – цитирует сообщение ассоциации РИА «Новости».
Отмечается, что 60% приблизительно равно 29 тыс. пабов.
Ассоциация призвала разрешить пабам открываться как снаружи, так и внутри, так как предполагаемые ограничения повлекут за собой потери товарооборота в секторе в размере до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов по сравнению с торговлей в обычное время. Из-за этого правительству придется поддерживать пабы, которые не смогут открыться.
В ВВРА уточнили, что продажи пива в Британии в 2020 году упали на 56%, что соответствует убытку в 7,8 миллиарда фунтов стерлингов.
Ранее британский премьер-министр Борис Джонс заявил, что правительство Великобритании собирается обязать граждан сдавать тест на коронавирус для посещения общественных мест.
Для прибывающих в Великобританию с понедельника вступили в силу более жесткие карантинные правила, предполагающие обязательную сдачу двух тестов на коронавирус в дополнение к десяти дням самоизоляции. При этом прибывающим из 33 стран «красного» списка придется провести полторы недели в гостинице.
Напомним, с 22 декабря 2020 года Россия приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением на территории Соединенного Королевства нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля. Кроме того, с 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия.
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