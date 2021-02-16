Посольство оценило деятельность обитателей «болота русофобии» в Эстонии

16.02.2021, 22:08, Новости дня

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Посольство РФ в Таллине прокомментировало заявление парламента Эстонии о том, что ЕС должен разработать политику санкций против Москвы.

Российское посольство напомнило о словах президента РФ Владимира Путина на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021». Путин подчеркнул, что необходимо вести диалог «по-честному», без «фобий прошлого» и без использования «во внутриполитических процессах» проблем, которые «достались еще из прошлых веков», передает РИА «Новости».

Как отметили российские дипломаты, формирование новой правительственной коалиции в Эстонии не привело к такой логике действий, «уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии «оснований» для выстраивания отношений с Россией». При этом с эстонской стороны высказывались «заезженные квазиаргументы насчет исходящей от РФ угрозы». Указывается, что «данный порыв был подхвачен эстонскими парламентариями».

Посольство подчеркнуло, что антироссийское заявление парламента добавляет «немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений». Если «инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии», стремились именно к этому, то они своего «добились», отметили дипломаты.

«В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага», – говорится в сообщении.

Напомним, в принятом парламентом Эстонии заявлении говорится, что ЕС «должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами» и разработать эффективную политику санкций против России, чтобы Москва отказалась от «агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям».