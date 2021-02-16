Невролог рассказала, когда при головной боли нужно вызывать скорую помощь

16.02.2021, 21:52, Разное

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Невролог Полина Петросян предупредила, что в некоторых случаях головная боль свидетельствует об опасных кровоизлияниях в мозг. Помочь в этом случае может только своевременная медицинская помощь. Поэтому врач рассказала, когда нужно вызывать скорую при таких симптомах.

Поводом обратиться за медпомощью является то, что человек жалуется на резкую острую боль в области головы. При этом она может сопровождаться судорогами, слабостью в конечностях, изменением размера зрачков и даже потерей сознания. Кроме этого, вызывать карету скорой помощи нужно, если после приступа наблюдаются повышенная возбудимость, нарушения движения глаз или речи.

Полина Петросян сказала – врачи могут только предположить, что произошло кровоизлияние в мозг. Постановка точного диагноза пациенту возможна только после проведения томограммы. В этом случае лечение предполагается как хирургическое, так и медикаментозное и только в условиях стационарного отделения. Как напоминает издание «Слово и Дело», такими пациентами занимаются нейрохирурги и неврологи.