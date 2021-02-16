 

Новое лекарство для лечения диабета оказалось эффективным в борьбе с ожирением

16.02.2021, 21:52, Разное
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Западным ученым удалось провести третью заключительную фазу клинических испытаний медицинского препарата для диабетиков под названием семаглутид. Оказывается, по результатам исследований, почти половина испытуемых, которые регулярно принимали данное лекарство, в среднем потеряли до 20% веса тела.
Основываясь на данных проведенных исследований, специалисты определили, что средство для лечения диабета можно рекомендовать как эффективное против ожирения. Предварительные испытания дали понять, что инъекционный препарат семаглутид, который был создан для лечения диабета 2 типа, влияет на вес тела. Это средство контролирует количество сахара в крови, а также обладает сильным эффектом снижения аппетита. Особую ценность приема данного препарата представляет то, что он применяется давно в лечении диабета и его безопасность полностью доказана. Кроме позитивного влияния на снижение веса, замечен сопутствующий эффект в повышении уровня стрессоустойчивости пациента.

На сегодняшний день испытания средства продолжаются, поскольку замечены временные побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея. Рассматривается возможность постоянного приема данного лекарства с целью контроля веса человека на протяжении всей жизни.

Источник: ekovolga.com



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