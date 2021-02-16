 

Новый пикап Hyundai Santa Cruz проходит тестирование

16.02.2021, 21:50, Новости дня
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Известный южнокорейский бренд Hyundai в настоящее время тестирует обновленный пикап под названием Hyundai Santa Cruz.

Предполагается, что в ближайшие пару месяцев пройдет официальный показ новинки. Вместе с тем дана модель должна появиться на рынке уже к концу 2021 года. Некоторые источники указывают, что модель начнут выпускать на одном из заводов, расположенных в США. Кроме того, новинка  в настоящее время проходит дорожные испытания в Финляндии в условиях заснеженной дороги.

 Пока производитель умалчивает детали о примененных моторах, однако есть предположения, что модель получит атмосферные и турбированные двигатели, отличающиеся отдачей и другими параметрами. Не исключено, что в продажу также выпустят версию с гибридной силовой установкой.



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