Обновленный кроссовер Nissan Terrano может не появиться в России

16.02.2021, 21:50, Новости дня

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Появились данные, что кроссовер Nissan Terrano может лишиться обновления, которое приписывали автомобилю на ближайшее время.

Вместе с тем данный автомобиль прогнозировали к обновлению еще недавно, однако вместо него японские разработчики продемонстрировали экземпляр Nissan Kicks в улучшенной модификации. Вместе с тем серийный выпуск кроссовера до настоящего времени осуществляется на заводе в Москве.

В компании пока не готовы комментировать ситуацию с дальнейшим обновлением паркетника, однако есть предположения, что автомобиль может лишиться ближайшей модернизации, которую прогнозировали эксперты несколько ранее. Сроки выхода кроссовера будут сообщены до конца текущего года.