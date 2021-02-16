Обновленный кроссовер Nissan Terrano может не появиться в России
16.02.2021, 21:50,
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Появились данные, что кроссовер Nissan Terrano может лишиться обновления, которое приписывали автомобилю на ближайшее время.
Вместе с тем данный автомобиль прогнозировали к обновлению еще недавно, однако вместо него японские разработчики продемонстрировали экземпляр Nissan Kicks в улучшенной модификации. Вместе с тем серийный выпуск кроссовера до настоящего времени осуществляется на заводе в Москве.
В компании пока не готовы комментировать ситуацию с дальнейшим обновлением паркетника, однако есть предположения, что автомобиль может лишиться ближайшей модернизации, которую прогнозировали эксперты несколько ранее. Сроки выхода кроссовера будут сообщены до конца текущего года.
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