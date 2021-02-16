 

Гармаш: Обострение на Донбассе – обычная реакция РФ, которая не смогла добиться от Украины уступок в политическом процессе

16.02.2021, 21:46, Новости дня
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Россия прибегла к обострению ситуации на Донбассе, так как не смогла добиться уступок от Украины. Об этом в интервью изданию “Телеграф” заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

“Обострение – обычная реакции РФ, которая не смогла добиться от Украины уступок в политическом процессе. Она традиционно задействует военный инструмент. Такая реакция лишь подтверждает, что мы правильно делаем, отвергая требования Москвы о субъективизации ОРДЛО. Согласись мы – и это снимало бы ответственность за происходящее с РФ. Она тут же заявила бы: раз прямой контакт – это внутренний конфликт. А раз внутренний конфликт – снимайте с РФ санкции. В итоге агрессор может остаться безнаказанным. При этом – продолжая поставлять на Донбасс деньги, боевиков, стимулируя и руководя конфликтом. Но не неся ответственности. Сейчас единственный инструмент ослабления агрессора – санкции. После отмены санкций вопрос можно будет решить только военным путем. Именно поэтому мы должны настаивать на том, что сторона конфликта – Россия, санкции должны усиливаться. И это должно ослаблять противника”, – подчеркнул Гармаш.

По его словам, власти РФ хотят переложить финансирование социальной сферы в ОРДЛО на оккупационные администрации.

“Видя негативную для себя международную конъюнктуру, имея ухудшение внутренней ситуации (экономика, рост протестных настроений на фоне ожидающихся в сентябре выборов в Госдуму), российские власти ужесточили риторику в отношении Украины, в отношении ЕС. Все это – отвлечение внимания общественности от внутренних проблем на внешний фронт. С одновременным понижением экономических трат на ОРДЛО. [Повысив размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги] Москва старается переложить хотя бы финансирование социальной сферы на оккупационные администрации. Оставив на себе только финансирование военных. Экономики на оккупированном Донбассе фактически нет, ее целенаправленно уничтожили”, – отметил Гармаш.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В феврале этого года фиксируется обострение ситуации на Донбассе со стороны боевиков, оккупанты регулярно прибегают к снайперскому обстрелу позиций сил ООС. За время перемирия погибло более 10 украинских военнослужащих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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