Степанов назвал новые сроки начала вакцинации от COVID-19 в Украине

16.02.2021, 21:46, Новости дня

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Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в течении следующих семи–десяти дней. Об этом 16 февраля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-конференции американо-украинского делового совета, передает корреспондет “ГОРДОН”.

“Мы начнем вакцинацию всех медицинских работников в феврале. Скорее всего, максимально это будет в течении следующих десяти дней или недели”, – заявил министр.

По его словам, Минздрав Украины ожидал поставок вакцины в середине февраля этого года.

Он отметил, что на первом этапе прививки получат медики, работающие с больными COVID-19 – это около 367 тыс. сотрудников государственных и коммунальных учреждений, в случае вакцинации 100% представителей этой категории.

На втором этапе запланирована вакцинация всех медработников, в том числе коммерческих больниц.

Степанов пояснил, что начало вакцинации затягивается из-за сложностей “логистического и бюрократического” характера.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании от Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Как отметило “РБК-Украина” со ссылкой на главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, с 1 марта желающие сделать прививку от коронавируса смогут записаться на вакцинацию через семейного врача, на специальном информационном портале или через горячую линию по телефону 0-800-60-20-19.

По данным агентства Bloomberg на 16 февраля, в мире сделали более 176 млн прививок от коронавируса, вакцинация началась в 78 странах.

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