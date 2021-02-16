Мнение: Тюремное свинство

16.02.2021, 21:36, Разное

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Суд разрешил матери навестить сына в тюрьме. Суд! Разрешил! Матери! Навестить сына! В тюрьме!

А в СИЗО 1 «Матросская тишина», видимо, решили, что плевать они хотели на суд, не будет никакого свидания Навального с матерью.

Потому что с 15 февраля в СИЗО-1 «Матросская тишина», запрещены свидания «в рамках ограничительным мер из-за распространения коронавируса».

И это притом, что с 25 января в московских изоляторах разрешили передачи и краткосрочные свидания, а арестованных и осужденных начали вывозить в суды на заседания

Почему сотрудники СИЗО-1 и курирующие их сотрудники управления М ФСБ плевать хотели на разрешение суда? Потому что прекрасно понимают, что в стране нет судебной системы? Тем более, когда речь про Алексея Навального? Что решениями судов можно разве что подтереться?

Фотография отсюда