 

Мнение: Тюремное свинство

16.02.2021, 21:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Суд разрешил матери навестить сына в тюрьме. Суд! Разрешил! Матери! Навестить сына! В тюрьме!

А в СИЗО 1 «Матросская тишина», видимо, решили, что плевать они хотели на суд, не будет никакого свидания Навального с матерью.

Потому что с 15 февраля в СИЗО-1 «Матросская тишина», запрещены свидания «в рамках ограничительным мер из-за распространения коронавируса».

И это притом, что с 25 января в московских изоляторах разрешили передачи и краткосрочные свидания, а арестованных и осужденных начали вывозить в суды на заседания

Почему сотрудники СИЗО-1 и курирующие их сотрудники управления М ФСБ плевать хотели на разрешение суда? Потому что прекрасно понимают, что в стране нет судебной системы? Тем более, когда речь про Алексея Навального? Что решениями судов можно разве что подтереться?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / В.О.Л.К.: Муся Тотибадзе представила новый клип с участием Александра Гудкова

09.01 / Мнение: Возвращение «казанского феномена»?

23.12 / Исхаков рассказал о преследовании его журналистами из-за развода с Гагариной

30.09 / Освободите заложника!

03.10 / Мнение: Йемен – “кто есть кто”

03.09 / Актер и композитор Матвейчук тайно женился в Швейцарии

16.02 / Мнение: Депутаты против газировки

28.09 / Руни Мара и Хоакин Феникс впервые стали родителями: малышу дали особенное имя

27.10 / Мнение: Новости дня – 27 октября. Все ненавидят Зеленского и пр.

23.11 / Путин подписал закон о повышении налога для отдельной категории россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска