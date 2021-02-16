 

Школьные задроты 2 – Личное мнение

16.02.2021, 21:32, Разное
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Мой первый пост, который попал в топ ЖЖ, назывался Про школьных задротов. Тогда же я впервые огребла кучу проклятий на свою голову. Ну, что ж: так закалялась сталь моего пера.


Фото: Соцсети

Много лет прошло с тех пор, но от своей позиции я так и не отказалась. Самые опасные люди, на мой взгляд, получаются из бывших школьных задротов.

Не из каждого школьного задрота вырастает маньяк-социопат, но я верю в то, что все маньяки, серийные насильники и убийцы были в прошлом школьными задротами.

Сегодня в Новосибирске произошла трагедия: студент психфака зарезал одногруппника.

Задрота бросила баба, ушла к тому, кого задрот впоследствии и прирезал.

  В соцсетях убийца опубликовал манифест с рассуждениями о чести. Туда он вывалил все свои комплексы короткой пиписьки, некрасивого, костлявого лица, недолюбленности женщинами.

Катастрофически больное эго двигало Денисом, когда он пытался доказать всему миру миру, что он — не задрот. Эго приказало убить.

Одни задроты убивают соперников, другие становятся серийными маньяками, третьи дома, по-тихому, изводят жён и детей: слова плохого ему ни скажи, косо ни посмотри.  

Много лет назад вы врубились в комментариях за задрота, которого по моей команде загоняли вонючими тряпками в шкаф. Вы дебилы: там ему было — самое место.

Ущербные душой люди должны это место знать, а не рассуждать красиво в соцсетях о чести, строя из себя наполеонов, как убийца и расчленитель Соколов.  

Задрот из моего детства пнул на моих глазах по дороге в школу собаку, и я вынесла приговор: вонючие тряпки и шкаф. Пожизненно.

Да, я так решила. О чём нисколько не сожалею.

А вы до сих пор жалеете задротов или, может, сами — из их числа?

Источник: Лена Миро



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