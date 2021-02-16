 

Российские регионы получат президентские гранты на поддержку НКО

16.02.2021, 21:30, Разное
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Губернаторы могли запросить у фонда средства в размере один к одному: ту же сумму, которую субъект Федерации намерен направить на конкурсную поддержку НКО в этом году. Максимальный размер софинансирования для одного региона – 150 миллионов рублей.

Исключение сделано для Москвы и Санкт-Петербурга. Они могут запрашивать до 50% суммы, которую планируют направить на поддержку НКО.

В середине января координационный комитет во главе с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко определил порядок и условия предоставления новых грантов. Для этого местные власти должны поддержать НКО, основываясь на лучших практиках и рекомендациях фонда.

Кроме грантов, фонд окажет субъектам Федерации информационную, методическую, организационную поддержку.

Решение о предоставлении грантов координационный комитет примет в ближайшее время. Уполномоченные органы или региональные операторы должны до 30 апреля предоставить в фонд документы для заключения договоров. Для представителей регионов 18-20 марта фонд проведет конференцию по грантовой поддержке НКО.

Решение об учреждении новых грантов принял президент Владимир Путин после встречи с общественностью Липецка 22 января 2020 года.



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