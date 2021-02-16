 

В Гвинее объявили об эпидемии лихорадки Эбола

16.02.2021, 21:30, Разное
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Впервые с 2016 года в Гвинее была зафиксирована смерть от лихорадки Эбола, передает сайт VSE42.RU. Все началось с медсестры, которая скончалась от этой болезни еще 28 января. После болезнь подхватили люди, бывшие на ее похоронах. По истечению инкубационного периода скончались ее трое. Отслеживаются новые случаи заражения. Власти объявили о начале эпидемии.



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