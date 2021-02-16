Шойгу поздравил создателей и поклонников фильма «Офицеры» с 50-летним юбилеем картины

16.02.2021, 21:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил создателей, актеров и поклонников фильма «Офицеры» с 50-летним юбилеем картины, отметив, что образы из киноленты навсегда вошли в сокровищницу отечественного кинематографа.

Поздравления главы военного ведомства зачитал на торжественном вечере, посвященном юбилею фильма, в Центральном театре российской армии замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. «Примите поздравления по случаю 50-летия выхода на экраны художественного фильма «Офицеры». Образы, созданные Василием Лановым и Георгием Юматовым, блестяще исполненная Алиной Покровской роль офицерской жены, прошедшей вместе с мужем все тяготы и лишения армейской службы, навсегда вошли в сокровищницу отечественного кинематографа», – говорится в поздравлении. В тексте подчеркивается, что прозвучавшая в фильме фраза «есть такая профессия – родину защищать!» не теряет своей актуальности и сегодня, передает ТАСС.

«Даже полвека спустя картина смотрится на одном дыхании, пробуждает у зрителей патриотические чувства, помогает тысячам молодых людей выбрать свой жизненный путь. Искренне желаю всем хорошего настроения, творческих успехов и всего самого наилучшего!», – отмечается в обращении.

Премьера фильма «Офицеры» состоялась в 1971 году. Успех картины режиссера Владимира Рогового по повести Бориса Васильева был ошеломляющим. Конкурс в военные вузы страны сразу же увеличился в несколько раз.

Юбилейное чествование фильма открывается концертной программой «Целый свет помнит их в лицо» в Центральном академическом театре российской армии, которая будет посвящена офицерам – от Российской империи до сегодняшнего дня. В программе примут участие исполнители главных ролей в фильме «Офицеры»: народная артистка РФ Алина Покровская, заслуженный артист РФ Александр Воеводин, консул Российской Федерации в Республике Болгария Андрей Громов, а также звезды российской эстрады и кино.

Один блок программы будет посвящен памяти исполнителя роли генерал-полковника Ивана Вараввы – народного артиста СССР, героя труда Российской Федерации Василия Семеновича Ланового, который скончался 28 января этого года.