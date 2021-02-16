В Израиле рассказали о воздушных учениях у границ Сирии

16.02.2021, 21:14, Новости дня

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Практически все израильские военно-воздушные силы приняли участие в трехдневных учениях ВВС «Веред хагалиль», маневры были разработаны для повышения готовности к военным действиям на северном направлении, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«Учения ВВС Израиля «Веред хагалиль» были очень большими, практически весь состав военно-воздушных сил принимал в них участие: истребители, вертолеты, БПЛА. Учения были специально спланированы для отработки действий на северном фронте (Ливан и Сирия – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС Конрикуса. По его словам, ВВС Израиля «отрабатывали поддержание превосходства, генерирование целей, поддержку наземной активности армии и подавление ракетного огня».

Он также рассказал, что «через несколько месяцев Армия обороны Израиля начнет крупные военные учения продолжительностью в один месяц с целью повышения готовности к войне, и сценарием номер один будет северное направление». «Армия обороны Израиля должна быть готова к бою, чтобы защитить Израиль на суше, на море, в воздухе, под землей и в киберпространстве. Мы должны быть готовы постоянно», – добавил представитель израильской армии.

Ранее он сообщил, что израильские военные считают стратегически важными координацию действий с российскими коллегами в Сирии.

В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали. Последний из авиаударов произошел 15 февраля. Израиль выпустил 16 ракет. При это 13 были успешно перехвачены и сбиты сирийскими средствами ПВО.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем смысл этих атак и насколько велика их эффективность.