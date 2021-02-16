Разогнать и задобрить

16.02.2021, 21:02, Разное

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Хватит ли 500 млрд рублей, чтобы осенью россияне проголосовали «как надо»?

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти готовят новые выплаты гражданам перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года на общую сумму в 500 млрд рублей. Как утверждается, об этих выплатах президент Владимир Путин может объявить во время своего ежегодного послания Федеральному собранию в марте 2021 года.

Российские власти в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова тут же опровергли подобные планы. Было сказано о том, что такой цели не преследуется и нет каких-то разовых сумм, о которых планировалось бы объявить в ближайшее время.

Это естественно, что пока российские власти опровергают подобные планы. Было бы удивительно, если бы было наоборот.

Опровергают они их, полагаю, главным образом потому, что уверены:

народ должен узнавать о подобных планах из первых уст, то есть в данном случае от президента.

После такой утечки информации власти оказались в не очень удобном положении. Планы по выделению значительных финансовых средств на социальную поддержку в преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2021 года наверняка есть. И оглашение президентского послания Федеральному собранию — очень удобный момент для того, чтобы заявить об этом. А теперь? Что делать после того, как все стало известно? Ну, что-нибудь придумают, могут и поближе к выборам об этом сказать.

Теперь главное — почему можно не сомневаться, что подобные планы все-таки есть.

Во-первых, это полностью соответствует подходу российских властей к тому, как надо решать такие вопросы. Требуется, мягко выражаясь, материально задобрить людей. Вспомните: чтобы люди в 2020 году проголосовали за поправки в Конституцию и в том числе за самую главную поправку, с самого начала было предложение о так называемых «экономических поправках» (о регулярной индексации пенсий и о минимальной зарплате не ниже прожиточного минимума).

Во-вторых, власти в какой-то степени даже вынуждены так делать. Последние два десятилетия материальная зависимость людей от властей неуклонно нарастала. По данным Росстата (за III квартал 2020 года), доля социальных трансфертов в общих доходах населения составила 22,9%, в то время как в 2000 году она равнялась 13,8%.

Интересно, что даже в советские времена, когда, казалось бы, от государства и только от него зависело материальное благополучие человека, доля социальных выплат в общих доходах населения самого большого значения достигла в 1985 году — 16,3%. То есть тогда этот показатель был намного меньше и по сравнению с соответствующей цифрой сегодняшних дней.

Не удивительно, что при такой доле социальных выплат в доходах люди упорно голосуют за власть. Они зависимы, очень зависимы от нее.

А власть старается поддерживать эту зависимость, потому что если зависимы, то управляемы.

В-третьих, надо как-то поднимать рейтинг «Единой России», который к концу 2020 года скатился, по данным ВЦИОМ, до минимальных уровней (около 30%), что в два раза меньше, чем в лучшие для единороссов годы. А как поднимать рейтинг, если без новых денег сделать это не получается? Тогда попытаются это сделать путем вливания денег на соцподдержку.

В-четвертых, надо что-то делать с тем «разгулом» протестных настроений, которые стали реальностью последних недель.

В-пятых, на объемные социальные выплаты у государства пока еще есть деньги. В том же Фонде национального благосостояния накоплено 13,5 трлн рублей — по состоянию на 1 января 2021 года. Это тоже надо учитывать, когда мы пытаемся оценить реалистичность подобных инициатив.

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И все же катализатором планируемых решений о социальных выплатах в преддверии думских выборов явились протесты января — февраля 2021 года. Власти вели себя достаточно прижимисто в пандемийный 2020 год, решившись прежде всего на ощутимые материальные выплаты только семьям с детьми. Вести себя таким же образом накануне выборов в Госдуму в сентябре 2021 года — это определенный риск. Особенно с учетом того, что, как оказалось и как это неприятно осознавать властям, немалый потенциал протестной активности в обществе есть.

Это совсем не значит, кстати, что если бы не было последних протестных выступлений, то не было бы и новых социальных выплат. Они были бы, но, скорее всего, в меньшем объеме, и заявлять о них не спешили бы.

Это хорошо или плохо, что будут новые социальные выплаты? Для людей это, безусловно, хорошо. Хорошо это и для экономики в целом.

Проголосуют ли они «как надо»? Это только время покажет. Власти на это, безусловно, рассчитывают.

Может быть и так, что электоральные предпочтения людей сильно от новых социальных выплат не изменятся. Это будет зависеть от того, насколько люди реально захотят перемен в стране. А вот это покажут только выборы.

Игорь Николаев

доктор экономических наук

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