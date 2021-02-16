 

Агата Муцениеце призналась, что хочет родить третьего ребенка

16.02.2021, 20:58, Разное
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Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным не теряет надежды на то, что обретет личное счастье. Она призналась, что хотела бы родить третьего ребенка и стать многодетной матерью.
Несмотря на болезненное расставание пары, развод был достаточно мирным. Агата Муцениеце осталась жить с детьми в квартире в Москве, а звезде сериала «Мажор» достался загородный особняк. Еще до окончания бракоразводного процесса стало известно, что у Павла Прилучного роман с коллегой Мирославой Карпович. Вскоре после того, как новость начала распространяться в СМИ, пара съехалась.

Экс-супруга актера пока не наладила личную жизнь, а все свое свободное время она посвящает карьере и детям. Агата Муцениеце убеждена, что еще будет счастлива в отношениях. Артистка мечтает родить кудрявого мальчика. Однако заводить ребенка только для себя она не собирается. Для актрисы важно понимать, что рядом с ней мужчина, который так же, как и она, хочет пополнения в семье. Бывшая жена Павла Прилучного уверена, что в этой жизни возможно все. При этом, кандидатуры на роль мужа у нее пока нет. Кроме этого, День влюбленных Агата Муцениеце провела в одиночестве. Знаменитость призналась, что еще со школы не любит этот праздник, поэтому не отмечает его.



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