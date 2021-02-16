 

Замечен новый хэтчбек Renault Sandero на территории России, где проходят его испытания

16.02.2021, 20:58, Разное
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Французская компания Renault передала на тесты в Тольятти обновленную модель Renault Sandero третьего поколения. Несмотря на то, что машина была без опознавательных знаков, по фотографии можно безошибочно узнать обновленный Sandero.
На территории Российской Федерации автомобиль представят под европейским брендом Dacia румынской сборки, однако под капотом, согласно имеющимся данным, будет находиться уже знакомый водителям бензиновый двигатель объемом 1,6 л, мощностью 82, 106 и 113 лошадиных сил, который будет работать в паре с механической или автоматической КПП. Новая модель окажется крупнее старого образца, увеличится размер колесной базы и добавится пространство в салоне и багажнике хэтчбека, также Sandero получит новую приборную панель, мультируль и мультимедийную систему Media Display нового поколения.

По предварительной информации, сборка первой пробной партии этой модели автомобилей начнется в апреле 2021 года на мощностях завода АвтоВАЗ в Тольятти, где пройдут все необходимые комплексные испытания. Когда именно Sandero поступит в продажу, пока не известно. По имеющимся данным, этого не случится раньше следующего года. Стоит напомнить, цены на Renault Sandero нынешнего поколения в РФ стартуют от $9500.

Источник: daily-motor.ru



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