Представлены долгоиграющие смартфоны Moto G10 и Moto G30

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16.02.2021, 20:58, Разное
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Официально представлены смартфоны Moto G10 и Moto G30, долгоиграющие благодаря мощным батареям. Кроме емкого аккумулятора, девайсы также получили качественные камеры, процессор и отдельную кнопку для вызова Google Assistant.
Свои новые смартфоны серии G представил бренд Moto, сразу два аппарата пополнят ряды долгоиграющих гаджетов. Аккумуляторная батарея в Moto G10 и Moto G30 соответствует 5 тысячам мА•ч, что позволит целый день активно использовать их, без поисков розетки. Кроме того, аппараты снабжены поддержкой 10- и 20-ваттной зарядки в зависимости от модели. Дисплеи новинок поддерживают 60-герцное обновление изображений в случае с G10, и 90-герцное в модификации G30. Размер ЖК-экранов, выполненных по технологии IPS, равен 6,5 дюйма и имеет разрешение 720 на 1600 точек. Оба “умных телефона” снабжены пластиковыми корпусами с водоотталкивающим дизайном.

Основная фото- видео-камера получила главный сенсор в 48 миллионов пикселей. Селфи-объектив здесь 8-мегапикселей. Другая модель располагает датчиком на 64 миллиона пикселей с диафрагмой F/1,7, дополненным сверхширокоугольным объективом на 8 мегапикселей и парой 2-мегапиксельных датчиком глубины сцены и макромодулем. Селфи здесь можно снимать на 13-мегапиксельную камеру. Мощность и производительность девайсам обеспечивают однокристальные мобильные платформы Snapdragon 460 и 662 от Qualcomm. Дополняют процессоры 4- и 6-гигабайтный чипы оперативной памяти. Хранить любого типа информацию на девайсах можно, используя флэш-накопители встроенной памяти на 64 и 128 гигабайт.

Работают Moto G10 и Moto G30 на одиннадцатом поколении операционной системы Android, к ней производитель добавил ряд фирменных опций Motorola. Также есть в аппаратах традиционные модули Bluetooth 5.0, 4G и Wi-Fi, USB-C, датчики геолокации и FM-радиоприемник. Гаджеты можно использовать и для оплаты товаров в магазинах с помощью NFC. Оба устройства получили также защиту по стандарту IP52. Кроме того, аппараты получили специальную кнопку для экстренного вызова Google Assistant, она вынесена на боковую грань девайса. Стоимость Moto G10 и Moto G30 составит соответственно 150 и 180 евро.

Источник: www.gsmarena.com



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