 

Марка BMW тестирует новую версию модели X7

16.02.2021, 20:56, Новости дня
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Немецкий автомобильный бренд BMW проводит тестовые заезды обновленного полноразмерного кроссовера BMW X7.

Производитель предусмотрел на передней и задней части кузова плотную защитную пленку, через которую проблематично рассмотреть предусмотренные обновления. Что касается передней части, то здесь применили новую головную оптику и улучшенную решетку радиатора. Также указано, что модель имеет модернизированные задние фонари, отличающие автомобиль от предшественника.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что прежняя линейка силовых агрегатов распространится и на новую генерацию кроссовера X7, однако в данном случае можно рассчитывать на улучшение производительности и выпуск модели с улучшенными коробками передач.



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