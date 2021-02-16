Новый минивэн Kia Carnival дебютирует 23 февраля

16.02.2021, 20:56, Новости дня

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Южнокорейский бренд Kia намерен 23 февраля официально представить публике модернизированный минивэн Kia Carnival.

Данное транспортное средство отличается привлекательной внешностью, выраженной решеткой радиатора, светодиодными фарами и бампером. Также здесь применили улучшенные колесные арки и серебряные акценты на задней части кузова. Раздвижные двери минивэна Carnival оснащены электрическим приводом для удобства пассажиров. Под капотом задействован бензиновый двигатель, который выдает 290 л.с. мощности.

Что касается дизайна интерьера, то новый минивэн Carnival получил 12,3-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса, а также впервые установили цифровую приборную панель улучшенного типа.