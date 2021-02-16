 

Мнение: Эрдоган анонсировал новые военные операции за пределами Турции

16.02.2021, 20:54, Разное
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По итогам операции "Орлиный Коготь II" https://colonelcassad.livejournal.com/6554546.html, которая завершилась траурными мероприятиями в Турции, Эрдоган анонсировал новые военные операции в других странах.

Инцидент в Гаре подтвердил наше решение создать безопасную зону за пределами наших границ. Мы расширим наши операции, в которых мы преодолеем значительное расстояние, в регионы, где в ближайший период угрозы будут серьезными (с) Эрдоган

Гибель турецких заложников в Гаре в кол-ве 13 человек используется как оправдание для дальнейших действий. И от покойников есть польза.
Эрдоган с точки зрения тяги к военно-политическим авантюрам неисправим, поэтому как и говорилось после завершения Карабахской войны, новые заграничные военные операции ВС Турции в 2021-м году неизбежны. Сирия и Ирак это то, что на поверхности. "Орилиный Коготь II" это неудачная разминка. Стоит отметить оговорку про "значительные расстояния". Толстый намек на Африку, где Турция расширяет свое военное присутствие.

Предлагаю конкурс прогнозов – В какой стране Турция проведет свою следующую военную операцию?

Источник: Colonel Cassad



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