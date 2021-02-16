На курорте Куршевель открыли горнолыжную трассу для автомобилистов

16.02.2021, 20:52, Новости дня

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На известном курорте Куршевель во французских Альпах открыли горнолыжную трассу для автомобилистов. Доступ к ней возможен на автотранспорте, поскольку все подъемники закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал BFM TV.

Лыжники могут скатиться по синей трассе Bellecôte, однако подняться к ее началу можно только на автомобиле.

Открытие трассы “позволяет порадовать отдыхающих”, объяснила нововведение директор по маркетингу Courchevel Tourisme Алексия Лайне.

В одной из лыжных школ курорта рассказали BFM TV, что арендовали два микроавтобуса, чтобы перевозить своих клиентов.

В лыжников такая инициатива вызывает восторг, отмечает телеканал, а вот экологов беспокоит воздействие сервиса на окружающую среду.

В феврале из-за пандемии COVID-19 горнолыжные подъемники во Франции будут закрыты, но сами курорты доступны для отдыхающих. Об этом в начале месяца сообщал государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лемуан, его слова цитировало издание Le Figaro.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Во Франции по состоянию на 16 февраля COVID-19 зафиксировали у 3,52 млн человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. От этой болезни умерло более 82,3 тыс. человек, 248,7 млн пациентов выздоровели.

С 31 января Франция закрыла границы для нерезидентов Евросоюза. Ограничение были введены для замедления распространения вируса COVID-19 и его мутаций.

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