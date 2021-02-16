 

“Больше жив, чем мертв”. Кулеба прокомментировал минский процесс

16.02.2021, 20:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе еще не исчерпал свой потенциал. Об этом 16 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Минский процесс сейчас скорее больше жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал”, – заявил он.

Глава МИД Украины отметил, что из минского процесса нужно выжать все возможное для урегулирования ситуации на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал в феврале 2021 года, что политические советники лидеров “Нормандской четверки” подготовили документ с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей и отправили его всем сторонам переговоров. Минские договоренности “нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять”, считает он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Беларуси

28.10 / Кроссовер Geely Tugella получил на родине две гибридные версии

30.09 / Трамп и Байден провели первые дебаты, в Украине более 4 тыс. заболевших COVID-19 за сутки. Главное за день

07.09 / Японские власти эвакуируют 1,8 млн человек из-за тайфуна

25.08 / Среди подорвавшихся на взрывчатке на Донбассе военных – командир батальона морской пехоты

22.08 / Жвания обвинил Порошенко и Турчинова в похищении и избиении участников Майдана

09.01 / Байден обещал наказать виновных в смерти сотрудника полиции Капитолия

30.07 / Блогеров задержали за вымогательство 1,5 млн рублей у полицейского

31.10 / Советник главы УГМК покончил с собой

29.11 / Тихановская заявила, что в ходе протестов в Беларуси погибли восемь человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска