 

ВОЗ одобрила использование вакцины AstraZeneca в экстренных случаях

16.02.2021, 20:52, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное использование вакцины от коронавируса разработки британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба организации.

Это позволит направить странам два препарата от AstraZeneca в рамках инициативы COVAX.

Внесение препарата в перечень вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях означает, что ВОЗ оценила качество, безопасность и эффективность препарата. Это также позволяет странам ускорить получение разрешения регулирующими органами на импорт и применение вакцин против COVID-19.

На прошлой неделе ВОЗ рекомендовала использовать вакцину от коронавируса AZD1222 от компании AstraZeneca всем взрослым старше 18 лет. Вакцина имеет эффективность 63,09% против коронавируса, отметили в ВОЗ. Препарат показывает эффективность и против мутировавших вариантов коронавируса.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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