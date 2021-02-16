На украинскую станцию “Академик Вернадский” прибыла сезонная экспедиция полярников

16.02.2021, 20:52, Новости дня

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На украинскую антарктическую станцию “Академик Вернадский” прибыла новая сезонная экспедиция полярников. Об этом 16 февраля в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.

Команда отправилась из Киева 20 января. Через Турцию и Бразилию она прилетела в Чили, где провела более двух недель карантина в портовом городе Пунта-Аренас. 9 февраля экспедиция начала путь в Антарктиду морем на корабле Betanzos. И сегодня добралась до станции.

В экспедицию вошли 18 участников – ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, а также технические специалисты, которые займутся модернизацией станции.

“Наибольший объем работ на этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. Ведь сейчас впервые проводится масштабная модернизация станции за все то время, что она принадлежит Украине. Работы начались в 2019-м и из-за прошлогодних коронавирусных ограничений продлятся несколько дольше, чем планировалось”, – говорится в сообщении.

Научный отряд, в частности, продолжит исследования реакции наземных и морских экосистем на изменения климата в регионе. Также ученые на станции получат новые возможности для исследования озоновой дыры. Будет установлено программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на станции.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1592094827667055

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление. В этом году на “Академик Вернадский” отправилась 26-я украинская экспедиция.

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