Мнение: И Яшин такой молодой…

16.02.2021, 20:50, Разное

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Смех и грех! Случайно наткнулся – из чисто детского любопытства – вот на этот текст:

“В партии «Яблоко» – послевыборные страсти. Руководитель «молодежной организации Яблока» Илья Яшин восстал против лидера партии Григория Явлинского, потребовал его отставки, начал вербовать и предал гласности пять тезисов к ближайшему съезду.

Тезисы сии таковы:

1. Объединение демократов и формирование по сути новой демократической партии.

…В случае моего избрания на пост председателя «Яблока» – объединенная демократическая партия появится в России в течение года.

2. Безлидерность и коллегиальность как основные принципы руководства демократической партией.

…формирование партии как безлидерной структуры, руководство которой осуществляет либо институт сопредседателей, либо коллегиальный орган – Координационный совет.

3. Жесткая и последовательная оппозиционная линия по отношению к действующей власти.

…В каких бы тяжелых условиях ни оказалась партия, мы не возьмем ни копейки от аффилированных с Кремлем структур. Мы категорически не будем принимать участия в проектах, обслуживающих интересы власти. Мы не будем менять свою политическую линию в интересах Кремля, какие бы бонусы нам за это ни сулили.

4. Деполитизация партийного аппарата.

…В случае моего избрания на пост председателя, «партийную бюрократию» ждет серьезное сокращение и ограничение в правах.

5. Масштабное обновление и омоложение руководящих органов партии.

…В региональных организациях «Яблоко» выросло немало молодых демократических лидеров новой волны, не первый год обивающих пороги руководящих органов партии. Став председателем «Яблока», именно на них я планирую опираться, и именно они будут определять политический курс новой демократической партии”.

Свежо, не правда ли? Яшин-то какой молодец?! Правильно, долой этого Явлинского! Как он смеет поднимать голос против Навального, сидящего совершенно беззаконно в кутузке!

Но там к этим “тезисам Яшина” еще и не менее интересный комментарий, который я тоже хочу отметить: как хорошо пишет политический аналитик, как здорово он ощущает злобу дня, как тонко указывает, что, с одной стороны, диктат Явлинского в Яблоке уже невыносим, но, с другой стороны, и объединение всех только на базе “против Путина” тоже не так уж перспективно, так как интересно только активу!

Цитата: “все пять пунктов программы предназначены, помимо прессы, исключительно для актива, причем для топов актива.

Объединение демократических партий (номер 1) – это призыв исключительно к другим карликовым политикам вне «Яблока». Коллегиальный верховный правитель вместо диктатора Явлинского (пункт 2) – призыв к союзникам внутри партии получить повышение в ранге, присоединившись к мятежу. Разгон аппарата (пункт 4) – это тоже дележ трофеев (среди которых, кстати, и здание в центре, какая ни на есть, а недвижимость). А вот пункт 5: в новое руководство будут брать primo молодых, secundo из регионов, tertio способных организовывать сторонников и выступать публично. Читай, тех, кто работал в молодежках «Яблока» при Яшине, то есть его подчиненных. Этот пункт – косточка соратникам: поддержите, а за мной не заржавеет.

Внешний мир затрагивает только пункт 3 – все против Путина. Но как сформулирован этот пункт? Опять с точки зрения партии. Переговоры с Кремлем вести не будем, денег не возьмем. Это все интересно только активу, но не избирателям и рядовым гражданам.

В картине мира мятежника есть все, кроме рядовых членов партии. Отрыв партии от народа можно считать законченным: пришло второе, молодое поколение активистов, которое внутрипартийные интриги почитает за основу политического процесса и даже в самый критический момент неспособно вспомнить о том, что жизнь кипит не только в штабах. Явлинский вырастил себе достойного клона.

Во-вторых, что будет, если молодое поколение победит старое? Программа мятежа, разумеется, исполнима лишь частично. Трофеи будут поделены успешно. Посты поделены успешно. С Путиным новая партия не будет иметь никаких дел – потому что администрация президента не сочтет нужным приглашать их к своим проектам и бюджетам. Легко не подавать руку, когда руку у тебя и не просят.

А призыв к объединению пропадет втуне. Демполитики России уже не раз поголовно демонстрировали, что предпочитают быть «первым в деревне, а не вторым в Риме»”.

http://www.globalrus.ru/column/784609/

По-моему, блестяще. Ухвачен самый нерв! Тот же Яшин: закопался, сидит в своем Красносельском районе, не чувствует реальных потребностей страны, не может повернуть партию лицом к избирателю, к его насущным нуждам. Когда же, наконец, перейдут от внутрипартийных интриг к реальной политической борьбе? Да и сколько можно терпеть этого замшелого Явлинского?!…

А теперь смотрим на дату сего актуального текста. Статья написана… в 2007 году. Это – архив сайта Глобалрус (давно уже закрытого). Все те же фамилии – Явлинский, Яшин, Путин; все то же Яблоко; разве что пришедшее в 2007 году “второе, молодое поколение активистов, которое внутрипартийные интриги почитает за основу политического процесса и даже в самый критический момент неспособно вспомнить о том, что жизнь кипит не только в штабах” – сейчас уже, пожалуй, не настолько молодое, и речь, наверно, надо вести уже о “третьем поколении активистов”… у которых, впрочем, воз и ныне там.

Дивная иллюстрация того, до какой степени застыла в России политическая жизнь. 13 лет – и всё как один день. Те же лица, те же яблоки, те же проблемы – как объединиться, как повернуться к избирателю, когда же это все кончится.