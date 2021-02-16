Мнение: О катастрофе русских в России

16.02.2021, 20:48, Разное

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Об этом не очень принято говорить – неприлично. Хотя уже надо бы не молчать, кричать! Но замшелые стереотипы…

Попробуйте только заикнуться о русском вопросе. Есть риск сразу же получить ярлык националиста, шовиниста и даже фашиста. Хотя даже сухие цифры даже не говорят – вопиют…

Но кто же слышит их глас?

Вот один умный человек пишет…

«Мы все хотели бы сберечь каждый народ, чтобы он был вечно, пусть даже в человеческом измерении. В конце XIX века в мире жили 55 млн русских, перед второй мировой – примерно 100 млн, в 1989 г., в СССР – 145 млн. Потом русские начали сжиматься. В 1989 г. на территории России жили 120 млн русских, в 2002 г. – 116 млн, в 2010 г. – 111 млн (переписи). Доля русских в населении России в 1979 г. – 82,6%, в 1989 г. – 81,4%, в 2010 г. – 77,7%. В 2021 году – наверняка, еще меньше. Русские убывают быстрее, чем население всей России. А оно ведь тоже убывает, у нас – человеческое опустынивание.

А что случилось с русскими за пределами России? На Украине в 1989 г. жили 11,4 млн русских, в 2001 г. – 8,3 млн. Их доля в населении упала за это время с 22,1% до 17,3%. Проклятая арифметика! В границах переписи 2001 г. (она –последняя на Украине), сегодня русских еще меньше. Население Украины, как и России, убывает.

Вся надежда на Казахстан? В 1989 г. там жили 6,2 млн русских, в 2020 г. (зажмуримся) – 3,5 млн. Их доля в населении упала с 37,8% до 18,8%. Где они? Уехали в Россию или в другие страны? Ушли от нас и не вернулись новыми жизнями? Когда народ сжимается не десятками и даже не сотнями тысяч, а миллионами, всего за 30 лет – спрашиваешь себя, когда же это закончится? Так не должно быть! Не должно!

Идём в Узбекистан. Смотрим перепись 1989 г. Там… жили 1,65 млн русских, 8,3% населения Узбекистана. Сегодня двукратно меньше – 0,8 млн (2013 г.), 2,9%. Сжатие, год за годом, как вода уходит в песок!

Беларусь? Там, на братской земле в 1989 г. русских было 1,3 млн, а в 2009 г. – 0,7 млн. Доля в населении Беларуси – 13,2% и 7,5%, соответственно. Всюду – одно и то же. Эстония в 1989 г. – 0,47 млн русских, 30% жителей. Та же страна в 2013 г. – 0,32 млн., 25,1%. Численность русских в Латвии в 1989 г. – 0,9 млн (33,7%), в 2015 г. – 0,5 млн (25,8%). Повсеместное сжатие в 1,5 – 2 раза. В каждой постсоветской стране повторяется одна и та же история. Жили в Литве в 1989 г. 0,34 млн русских (9,4% населения), нынче 0,18 млн (5,8%, 2011 г.).

Форменное бедствие случилось в Грузии. Мы все любим там бывать, там много тепла у людей, мы обожаем грузинское гостеприимство. В 1989 г. 0,34 млн русских жили в Грузии постоянно (6,3% населения). В 2014 г. – в десять с лишним раз меньше. В Азербайджане сокращение числа русских с 1989 г. более, чем в 3 раза, в Армении – в 4 раза, в Киргизии – в 2,6 раза, в Таджикистане – более, чем в 10 раз.

В 1989 г. в республиках Советского Союза, кроме РСФСР, жили 25,3 млн русских. В 2010 –х в постсоветских странах, занявших их место, по оценке, 15 – 15,5 млн. Общая убыль русских на всем пространстве бывшего №СССР, включая Россию, не меньше 20 – 25 млн. человек. Где же они? Куда они ушли? Если даже считать, что 4 – 5 млн человек уехали в «дальнее зарубежье», если сделать все скидки на ассимиляцию в смешанных семьях, на мимикрию во враждебном для меньшинств окружении, то все равно миллионы исчезнувших, ушедших, не живущих сегодня вместе с нами – это невероятная по несчастью потеря для русского народа. Исчезновение до 10 – 15% народа за 30 лет – #катастрофа.

Могут быть, конечно, рассуждения о втором демографическом переходе, о волнах в движении населения, о том, что многие народы так живут, но русские – не многие. Больше ста лет немыслимых жертв, войн, революций, массового террора, административной или огосударствленной экономики, в которой народ – расходуемый ресурс. Больше ста лет невероятного напряжения, когда русский народ – вместе с другими, живущими в России – разбрасывался по границам и окраинам самой большой страны в мире, нещадно, без счета, потому что так нужно. Больше ста лет крайностей в общественных системах, полных нелюбви – и к народу, и к отдельному человеку».

Вот чем хорош русский вопрос – поднять и заострить его может разве что старый еврей. А русский человек должен молчать…

Терпеть…

Чтобы однажды кануть в Лету, как обры?

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