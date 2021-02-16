Ученые спрогнозировали появление новых коронавирусов

16.02.2021, 20:36, Разное

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Британские ученые провели исследования, исходя из которых им пришлось скорректировать вероятность возникновения новых опасных для человека коронавирусов. Появляться они будут чаще, чем того можно было ожидать, передает URA.Ru. Выяснить это удалось с помощью алгоритма, высчитавшего количество возможных комбинаций.