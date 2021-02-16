 

Ученые спрогнозировали появление новых коронавирусов

16.02.2021, 20:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британские ученые провели исследования, исходя из которых им пришлось скорректировать вероятность возникновения новых опасных для человека коронавирусов. Появляться они будут чаще, чем того можно было ожидать, передает URA.Ru. Выяснить это удалось с помощью алгоритма, высчитавшего количество возможных комбинаций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Минстрой повысит цены за квадратный метр жилья в 2021 году

21.10 / Спецслужбы обвиняют Авакова в нападении на Саакашвили

21.10 / Кириенко назвал главные задачи единоборств в России: Воспитание патриотов и закалка характера

05.11 / Певица Ирина Дубцова раскрыла подробности личной жизни

05.11 / В Москве глухонемые предложили познакомиться избитой ими студентке

25.08 / Личное: Неактуальный президент

01.09 / Дмитрия Певцова возмутили разносчики слухов о его коме

16.12 / Госдума завершает разбор законодательных завалов

22.08 / Мировые фармгиганты недовольны появлением российской вакцины от Covid-19

11.07 / Взяточник типичней кровопийцы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска