Армения к 2024 году перейдёт на кириллицу

16.02.2021, 20:31, Разное

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о начале масштабной реформы армянского языка, в результате которой страна полностью перейдёт на кириллический алфавит уже через три года.

«Армения и православная вера неразрывно связаны, но почти все православные страны используют кириллицу. К нам ежегодно приезжают миллионы туристов, которые не могут прочитать ни одной буквы армянского алфавита. Кроме того, сегодня почти все армяне владеют русским языком и прекрасно знают кириллический алфавит. Пока некоторые страны отказываются от своих корней и переходят на латиницу, Армения делает свой выбор в пользу России, в пользу православия, в пользу кириллицы, которая прекрасно подойдёт для армянского языка. Уже к 2024 году мы полностью перейдём на кириллическую графику, это не только подстегнёт интерес в мире к культуре Армении, но и укрепит наши отношения с главным союзником – Российской Федерацией», – заявил армянский лидер.

Активное участие в этой реформе примет Россотрудничество и Российская академия наук. До 2030 года Москва планирует ежегодно выделять по 300 миллионов рублей на переиздание учебной и научной литературы и переподготовку преподавателей.

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