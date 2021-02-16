Перенесшего пять клинических смертей за ночь мужчину спасли в Москве

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16.02.2021, 20:20, Новости дня
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Первая клиническая смерть наступила у мужчины, когда бригада скорой помощи прибыла на место вызова, по пути в больницу мужчина пережил еще несколько клинических смертей, говорится в в Telegram-канале комплекса социального развития Москвы.

«Московские врачи спасли мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь, 47-летний мужчина почувствовал сильную боль в сердце и сразу же вызвал скорую. Фельдшеры успели вовремя – именно в момент их приезда у пациента наступила первая клиническая смерть. По дороге в больницу у мужчины еще два раза останавливалось сердце. В обоих случаях бригада успешно проводила реанимацию», – говорится в Telegram-канале.

В четвертый раз клиническая смерть наступила по прибытию в больницу Виноградова, а пятая – на операционном столе. Отмечается, что медикам удалось вернуть мужчину к жизни и успешно провести операцию. Пациент идет на поправку.

Ранее сообщалось, что врачи Ногинской центральной районной больницы спасли 67-летнего пациента с тяжелой формой коронавируса, который перенес семь остановок сердца.



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