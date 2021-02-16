 

В Израиле подчеркнули важность координации действий с российскими военными в Сирии

16.02.2021, 20:20, Новости дня
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Израильские военные считают стратегически важными координацию действий с российскими коллегами в Сирии, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«У нас есть механизм тактической координации и деконфликтинга с российскими военными, который работает очень хорошо. У нас есть горячая линия, которая полностью функциональна. Мы считаем все это стратегически важным», – сказал Конрикус. Представитель Армии обороны Израиля отметил, что для израильских военных «безопасность российского личного состава в Сирии очень важна» и является «насущной потребностью при осуществлении действий над Сирией», передает ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что ситуация в Сирии тревожная, необходимо сделать все, чтобы не допустить нового витка эскалации вооруженного конфликт.

В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали. Последний из авиаударов произошел 15 февраля. Израиль выпустил 16 ракет. При это 13 были успешно перехвачены и сбиты сирийскими средствами ПВО.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем смысл этих атак и насколько велика их эффективность.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.



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