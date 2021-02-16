 

Глава ЛНР объяснил отказ Украины от «Спутника V»

16.02.2021, 20:20, Новости дня
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Украина отказалась от вакцины против коронавируса «Спутник V» только для того, чтобы продемонстрировать свою антироссийскую позицию, игнорируя тем самым угрозу COVID-19 для населения республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Наши оппоненты –  политическое руководство Украины – преследуя цель показать свою антироссийскую настроенность, отказались приобретать вакцину «Спутник V». И это решение принято в тот момент, когда на территории Украины существует пандемия, больницы переполнены, люди нуждаются в вакцинации», – цитирует Пасечника «Луганский информационный центр».

Глава ЛНР подчеркнул, что Киев подверг опасности жизни украинцев в угоду своим «политическим амбициям». Запад же, отметил Пасечник, отказался предоставлять вакцину Украине, которая так стремится стать членом Евросоюза. «На сегодняшний день территория Украины осталась, практически, у разбитого корыта», – заключил он.

На прошлой неделе правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.



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