 

Мнение: Будущие переговоры

16.02.2021, 20:16, Разное
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Сообщается о том, что после формирования Байденом администрации будут проведены переговоры между США и Германией по судьбе Северного потока-2.

Администрация Байдена намерена смягчить политику в отношении проекта (то есть, отменить все или большинство санкций, введенных администрацией Трампа), однако вынудить Германию принять ряд условий. В частности, стороны обсуждают "стратегический пакет" мер, который бы удовлетворил Вашингтон. Среди них — строительство терминалов СПГ в Германии, а также опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку — 2" при нарушении международного права или прав человека со стороны России.

В такой формулировке газопровод можно закрывать сразу после его открытия. Примерно на второй секунде, так как режим Путина и международное право, равно как и права человека — это непересекающиеся вселенные. Понятно, что Германия потребует на переговорах с США более корректного уточнения, что именно нужно понимать под тем и другим. По всей видимости, будет согласован механизм принятия решений, что именно нужно считать нарушениями со стороны Кремля, так как последний генерирует их в режиме нон-стоп.

Источник: Эль Мюрид



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