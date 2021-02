10 вещей, которые стоит успеть до весны: хит-лист певицы Зары

16.02.2021, 20:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Книги, которые стоит прочитать, если вам грустно

“Наверное, людям надо знать, как обходиться с трудностями. И, может, это самое важное, что я должна была сделать в жизни”, — говорила Тамара Петкевич. Книга о тяжелой судьбе и невероятно сильной женщине. Для чего нам даются испытания? Как мы с ними справляемся? И к чему в итоге приходим. “Жизнь – сапожок непарный” — это воспоминания актрисы, театроведа, писательницы Татьяны Петкевич.

“Поллианна” — роман-бестселлер американской писательницы Элинор Портер. Как важно находить доброе, светлое, позитивное в самых грустных и тяжелых периодах жизни. Задали сыну, в итоге увлеклась чтением мама. Прочитали вместе — и поплакали, и посмеялись, и очень много важного извлекли. Книга — супер! Если у вас есть дети, обязательно прочитайте вместе.

2. Морозы — самое время для просмотра классных сериалов, укутавшись в теплый плед

“Ваша честь” — американский мини-сериал. В главной роли невероятный Брайан Крэнстон. О безусловной любви родителей к детям. О принятии своего ребенка, даже когда он совершает, казалось бы, недопустимые вещи.

Обязателен к просмотру добрый сериал “257 причин, чтобы жить” с Полиной Максимовой. Как раз вышел новый сезон! Однозначно поднимет настроение. Сериал транслирует очень хорошую мысль: быть доброй, неравнодушной, отзывчивой и наивной — это не слабость, а достоинство и сила.

3. Но перед тем, как взяться за сериалы…

Посмотреть мой новый клип на песню “Человек влюблен” и рассказать ваши ощущения в комментариях в Instagram! Что это? Яркий роман двух взрослых людей или фантазия, возникшая от случайной встречи в кафе. Кто они? Что будет дальше? Жду ваших рецензий в соцсетях.

4. Вкусная еда

Я обожаю готовить, и совершенно точно убеждена, что домашняя выпечка для своих близких и родных — это must have для каждой девушки. Кстати, несколько совершенно вкуснейших и простых рецептов вы легко найдете у меня в ленте по тэгу #рецептотЗары.

5. Самое время для новых традиций

Чаепитие — особое время в моей семье. Я достаю красивый сервиз, завариваю чай, пеку или покупаю сладости, и мы с сыновьями обсуждаем разные темы: учеба, дружба, планы на лето. Это уже стало нашей традицией и если, честно, то это совершенно особенное время для нас.

6. Шопинг

Нам, девочкам, это просто необходимо, чтобы порадовать себя-любимых. Февраль — самое время, везде скидки! Например, я на днях приобрела спортивный костюм, чтобы с еще большим удовольствием тренироваться.

7. Вернуться в форму, если чувствуете, что это необходимо

Каждая девушка прекрасна. Но, согласитесь, иногда так хочется скинуть 2 кило. Во-первых, чтобы хорошо себя чувствовать, во-вторых, ощущать себя на 10 из 10, а, в-третьих, и это самое главное для меня — скоро вечер Валентина Юдашкина, прекрасный повод быть в лучшей своей форме.

8. Создать свой любимый плейлист

В моем плейлисте есть песни, которые не меняются годами. Они доставляют мне музыкальное удовольствие. Некоторые я слушаю, когда мне нужно отвлечься и обдумать что-то важное, принять какое-то решение, некоторые, когда просто хорошо на душе. Каждая нота до мурашек. Вот несколько из них:

Mountains – Emeli Sandre

Autumn Leaves – Eva Cassidy

Така, як ти – Святослав Вакарчук

The Weeknd – Call Out My Name

Sting – Fragile, La Belle Dame Sans Regret

9. Еще больше интервью

Сейчас есть огромное множество интересных интервью с талантливейшими интервьюерами. Мое внимание завоевал канал “Ещё НеПознер”. С огромным удовольствием посмотрела интервью с Николаем Картозия (один из самых успешных и талантливых телевизионных продюсеров России). И интервью с моей любимой актрисой Паулиной Агуреевой. Зацепил формат, например, с Паулиной – интервью было взято во время прогулки по ночной Москве. Красиво.

10. Конечно, театр

Зима – идеальное время для похода в театр. Последнее, что смотрела я, “Бульба. Пир” Александра Молочникова. Прекрасная игра актеров, современный взгляд на произведение. Затронуты вопросы отцов и детей, политики и, конечно, любви. Очень рекомендую!