Дорого обошлось: Европа потеряла миллиарды из-за России

16.02.2021, 20:12, Разное

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15.02.2021

© AP Photo / Virginia Mayo

Брюссель готовит новые санкции против Москвы, хотя за годы политического противостояния Евросоюз потерял от взаимных ограничений больше, чем Россия. Экономический ущерб исчисляется десятками миллиардов евро. Как пострадала Европа и кто понес наибольшие потери — в материале РИА Новости.

Наталья Дембинская, РИА Новости

Допустимые потери

Санкции как таковые — не цель Евросоюза, это лишь инструмент, эффективный в отношении России, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Глава евродипломатии Жозеп Боррель добавил, что после ареста Алексея Навального последует наказание за нарушение прав человека.

Евросоюз ввел экономические санкции против РФ летом 2014-го из-за конфликта на Украине. Позже расширил их. Лидеры стран ЕС в марте 2015 года увязали эти меры с выполнением Минских соглашений. Москва указала, что РФ — не сторона внутриукраинского конфликта и не субъект Минских соглашений, а лишь посредник в процессе урегулирования. И приняла ответные ограничения.

Уже спустя год стало ясно, что Европа теряет больше. С марта 2014-го по март 2015 года Москва недосчиталась 55 миллиардов долларов, ЕС — 110 миллиардов. Особенно пострадала Германия, теряющая от двусторонних ограничений по 700 миллионов долларов в месяц.

В Европейском парламенте тогда утверждали, что cекторальные санкции “оказались болезненными и усугубили экономический спад (в России. — Прим. ред.), вызванный обвалом цен на нефть”. А их основное краткосрочное влияние “выразилось в ограничении доступа к западному кредитованию, притоку инвестиций” и невозможности возврата “к более высоким темпам экономического роста”.

Однако в 2018-м в законодательном органе ЕС признали: санкции дают весьма ограниченный эффект. “Несмотря на попытки Запада изолировать Москву, РФ играет все более заметную роль на мировой арене. Контрсанкции помогли сельскому хозяйству страны”, — констатировали депутаты.

Дружественный огонь

В 2019-м итоги “санкционной пятилетки” проанализировали экономисты Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики. По их подсчетам, на Россию приходится чуть больше половины убытков от западных санкций — 2,2 миллиарда долларов в месяц. Остальные 45% на общую сумму 1,8 миллиарда делят между собой инициаторы ограничений. Эти данные опубликованы в исследовании “Дружественный огонь: влияние на торговлю санкций против России, а также ответных санкций”.

Схему подсчета Крозе и Хинца описал влиятельный научный журнал Economic Policy. Базой послужили оценки того, как могла бы развиваться международная торговля без взаимных ограничений и при стабильной рыночной конъюнктуре.

Разница между потенциальными торговыми потоками по всем категориям товаров с тем, что на самом деле, и показала потери. Выяснилось, что суммарный ежемесячный ущерб — четыре миллиарда долларов. И больше всех теряет Германия — 38%, 667 миллионов долларов. Сильно пострадали и французские компании. Как отмечается в исследовании Крозе и Хинца, экспорт, перенаправленный в другие страны, все равно не компенсировал убытки.

Недавно в Министерстве экономики и энергетики Германии констатировали: европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды из-за санкций против России, а замороженные активы и денежные средства российских граждан и компаний, попавших в черный список, — это порой несколько сотен евро.

В 2018 году Германия занесла в санкционную базу данных замороженных активов и денежных средств порядка 485 тысяч евро, Ирландия — 24 тысячи, Италия — 94 тысячи, Нидерланды — 806 евро. Выделяется только Кипр — более трех миллионов евро.

В 2019-м этот же показатель в ФРГ — 337 тысяч евро, Ирландии — 77 тысяч, Италии — 148 тысяч, Нидерландах — 819 евро. В 2020-м в Германии — 341 тысяча евро, Нидерландах — 761 евро.

Всего с 2014-го Германия заморозила порядка 1,8 миллиона евро. А торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году был 67,7 миллиарда евро, в 2015-м — 51,5 миллиарда, в 2016 году — 48 миллиардов.

В Берлине не раз указывали, что Германия сильнее всех страдает от санкционной войны. Летом прошлого года депутат бундестага Маркус Фронмайер приводил данные, близкие к результатам Крозе и Хинца: 618 миллионов евро в месяц (7,4 миллиарда в год, 40% всех убытков ЕС).

Главные пострадавшие

Санкционную войну между Брюсселем и Москвой также подробно изучили экономисты Венского института международных экономических исследований (Wiener Institut fur Internationale Wirtschaftsvergleiche — WIIW).

Согласно недавним оценкам WIIW, сокращение экспорта в Россию обошлось Германии в 0,2% ВВП в 2014-2018 годах, Австрии — в 0,5%. К наиболее пострадавшим экономисты отнесли Чешскую Республику и Венгрию (каждая потеряла по 0,6% ВВП) и Словакию (минус один процент ВВП). Однако в абсолютных показателях самые большие убытки, опять же, у Германии — 14 миллиардов евро только за первые два года санкций.

Что касается секторов экономики, то тут в “антилидерах” текстильная промышленность, фармацевтика, электрическое, механическое и транспортное оборудование.

Авторы исследования также отмечают, что продукты питания (на импорт мяса, молока, рыбы, фруктов и овощей из ЕС РФ наложила эмбарго с августа 2014-го) “не играли важной роли в европейском экспорте” (за исключением стран Балтии, Финляндии, Германии, Нидерландов и Польши).

“В РФ наблюдался лишь всплеск продовольственной инфляции, но одновременное импортозамещение способствовало возрождению сельского хозяйства, что стало одним из явных успехов экономики”, — признали в WIIW.

Доля экспорта ЕС в Россию сократилась вдвое. Но при этом зависимость от российских нефти и газа, особенно с учетом роста спроса на энергоносители и скорого завершения строительства газопровода “Северный поток — 2”, усилилась.