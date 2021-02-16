Мнение: Старая Добрая Европа, Британия упала на 10% и неверие россиян в коммунизм

16.02.2021, 20:10, Разное

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1. Ещё к вопросу о «Старой Доброй Европе», которую недавно решила начать строить часть российской оппозиции, отвергнувшая «гендерно-нейтральный» Запад и возмечтавшая о «сложном человеке». Виктор Мараховский пишет о том, какой на самом деле была Европа столетней давности:

https://ria.ru/20210211/bogomolov-1597075812.html

В подавляющем большинстве стран старой доброй довоенной Европы к власти в результате военных переворотов пришли авторитарные лидеры и партии; там, где оставались либеральные монархии и демократии, они обычно стояли на согнутых спинах миллионов покоренных народов, чьи земли были обращены в колонии, и премьер-министр старой доброй Великобритании Уинстон Черчилль без стеснения именовал индийцев “тупой нацией, только бешеное размножение которой спасает ее от заслуженной судьбы”, а несправедливость в отношении австралийских аборигенов и индейцев отрицал, ибо “лучшая, более чистая раса пришла и заняла их место”.

Этот оскал старой доброй межвоенной Европы можно, конечно, принять за “принятие человека во всей его сложности”, но куда вероятней, что это было банальное отражение той самой хищности, готовой к очередной схватке — и в нее в итоге ввязавшейся.

Во-вторых — старая добрая довоенная Европа, безусловно, имелась (некоторое время) в той реальности, где обитают художники и режиссеры, то есть в реальности культурной. Она особенно имелась в “ревущих двадцатых”, когда Северная Америка и Старый Свет купались в потребительской оргии, а смелые творческие эксперименты на грани и за гранью безумства оплачивались восторженными нуворишами.

Эта старая добрая Европа закончилась великим биржевым крахом и Великой депрессией, когда всего за три года промышленное производство в США упало на 46%, в Германии — на 41%, во Франции — на 24%, в Великобритании — на 23%, безработица удвоилась в Великобритании, утроилась в Германии и Франции и ушестерилась в США — после чего весь Запад внезапно разлюбил оргии и творческие эксперименты и полюбил шагать строем.

То есть возвращение в “старую добрую Европу здорового человека” возможно в действительности примерно так же, как возвращение в фильм “Волшебник страны ОЗ”.

В-третьих — Европа современная, безусловно идеологически кастрированная, есть единственно логическое следствие Старой Доброй Европы, закончившей свою блестящую карьеру в середине века. Она, конечно, не “избавилась от нацизма” — это советский солдат весьма насильно избавил ее от нацизма, написав знаменитое “можем повторить” на стене Рейхстага.

Современная Европа в принципе не в состоянии быть иной, кроме как кастрированной, улыбающейся из-под палки и идеологически принуждаемой к повторению мантр “мы свободны, у нас свобода, мы запросто можем ругать наши правительства за то, что они недостаточно заботятся о мигрантах, наркозависимых, трансгендерах, экологии, Гонконге и Навальном, и нам за это ничего не будет — не то что в авторитарных странах”. У нее, современной Европы, тупо нет ресурсов на то, чтобы снова стать витальным хищником и полюбить “сложность”.

Поэтому, собственно, автор манифеста фактически и предлагает сделать из России (которая, напомню, в его мире страна рабов и вертухаев) Европу 2.0, которая смогла бы проспонсировать возвращение Старой Доброй Европы.

2. Британская экономика рухнула по итогам ковидного 2020. Оправдались худшие прогнозы:

https://tass.ru/ekonomika/10684663

Сокращение ВВП Великобритании в 2020 году составило 9,9%, что стало самым большим падением с 1920 года, а по другим оценкам – за последние 300 лет. Об этом говорится в отчете, распространенном в пятницу Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS).

По информации ведомства, причиной этого стала пандемия коронавируса, которая дважды приводила к введению общенациональных карантинов. Результатом стало резкое падение экономической активности.

Весной Великобритания, в отличие от России, с большим запозданием ввела жёсткий карантин, в попытке не навредить экономике. Зимой, опять же, в отличие от России, британские власти второй раз ввели серьёзные карантинные меры.

Несмотря на все эти телодвижения, Британия, согласно официальной статистике, в полтора обгоняет Россию по общему числу смертей от коронавируса:

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_death_rates_by_country

3. Россияне не верят в коммунизм и не хотят при нём жить:

https://lenta.ru/news/2021/02/10/trud/

Большинство россиян (61 процент) не верят в возможность существования общества, где в труде нет необходимости и любой человек сможет сам решать, работать ему или нет. При этом более половины граждан признались, что и не хотели бы жить в таком мире. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передает РИА Новости.

Рассуждая о том, сколько будут работать люди в будущем, примерно через 50 лет, около трети граждан посчитали, что они будут трудиться меньше, по 25 процентов опрошенных заявили, что они будут работать столько же или больше, остальные граждане затруднились с ответом.