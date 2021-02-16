 

Ученые: Царапины от кошек могут вызвать симптомы шизофрении

16.02.2021, 20:04, Разное
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Учёные установили, что царапины от кошек могут вызывать симптомы шизофрении из-за попадания в кровь бактерий. У человека появляется отдышка, навязчивые идеи, лихорадка, головные боли и мания преследования.
Коты во время игры с человеком могут поцарапать кожный покров и оставить неприятные болевые ощущения. Гораздо опаснее бактерии, которые содержатся у животных на когтях и в слюне. Одной из них является Bartonella henselae. Именно она провоцирует заболевание «лихорадка от кошачьих царапин». В основном она проходит без ярко выраженных симптомов, но в некоторых случаях способна вызывать сильнейшие галлюцинации и манию преследования. У 14-летнего пациента из США, заражённого этой бактерией, развились фобии, которых не было раньше, а временами его беспокоили беспричинные панические атаки. Также участились случаи головной боли, слабости и появилась отдышка.

Медики отметили, что все симптомы схожи с шизофренией, но подобное заболевание не подтверждалось. В ходе комплексного обследования удалось установить, что причиной стали бактерии, занесённые в кровь от домашних животных. Только после лечения антибиотиками и шестимесячной терапии пациент вернулся к обычной жизни и все симптомы пропали.

Источник: www.popmech.ru



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