Ученые: Царапины от кошек могут вызвать симптомы шизофрении

16.02.2021, 20:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Учёные установили, что царапины от кошек могут вызывать симптомы шизофрении из-за попадания в кровь бактерий. У человека появляется отдышка, навязчивые идеи, лихорадка, головные боли и мания преследования.

Коты во время игры с человеком могут поцарапать кожный покров и оставить неприятные болевые ощущения. Гораздо опаснее бактерии, которые содержатся у животных на когтях и в слюне. Одной из них является Bartonella henselae. Именно она провоцирует заболевание «лихорадка от кошачьих царапин». В основном она проходит без ярко выраженных симптомов, но в некоторых случаях способна вызывать сильнейшие галлюцинации и манию преследования. У 14-летнего пациента из США, заражённого этой бактерией, развились фобии, которых не было раньше, а временами его беспокоили беспричинные панические атаки. Также участились случаи головной боли, слабости и появилась отдышка.

Медики отметили, что все симптомы схожи с шизофренией, но подобное заболевание не подтверждалось. В ходе комплексного обследования удалось установить, что причиной стали бактерии, занесённые в кровь от домашних животных. Только после лечения антибиотиками и шестимесячной терапии пациент вернулся к обычной жизни и все симптомы пропали.

Источник: www.popmech.ru