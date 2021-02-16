Garmin представила часы Enduro с солнечной панелью для зарядки

16.02.2021, 20:04, Разное

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Компания Garmin представила свои фирменные smart-часы Enduro с солнечной панелью для зарядки. Это позволяет использовать устройство на одном заряде до одного года в экономичном режиме.

Такие показатели автономной работы достигаются за счёт специального стекла Power Glass, которое может заряжать устройство от солнечного света. Показатель весьма внушительный, ведь производитель говорит о возможности целый год не заряжать Garmin Enduro, если использовать режим сбережения энергии. В случае использования часов по назначению, аккумулятора хватит на 65 дней. В режиме GPS-трекера они проработают 70 часов. Если же в это время на них попадает солнечный свет, то время увеличивается на 10 часов.

Среди функционала имеется всё необходимое для активного отдыха и занятий спортом. Экран с диагональю 1,4 дюйма и разрешением 280 на 280 точек выводит информацию о максимальном уровне потребления кислорода. Также в него встроен пульсометр и таймер отдыха, а при желании пользователь может узнать уровень стресса или интенсивность выполняемого упражнения. Имеются различные функции для пробежки и велосипедных прогулок, а также защита от воды 10 АТМ. Стоимость стальной версии Garmin Enduro составляет 800 долларов, а облегчённая титановая обойдётся на 100 долларов дороже.

Источник: www.ixbt.com