Ученые признали мифом девятую планету Солнечной системы

16.02.2021, 20:04, Разное

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Учёные из Мичиганского университета признали мифом гипотетическую девятую планету Солнечной системы. Они не нашли никаких убедительных доказательств существования столь массивного небесного тела, вращающегося вокруг Солнца.

Основой для предположений о наличии девятой планеты служили данные об Экстремальных транснептуновых объектах (ETNO). Эти удалённые от центра системы космические тела вели себя крайне необычно и аномально. Создавалось впечатление, что на них воздействует какой-то объект с внушительной гравитационной массой. Астрономы и астрофизики пришли к выводу, что таким воздействием может обладать только планета в 5-6 раз превышающая по массе Землю, и находится она на самой границе Солнечной системы. В итоге эти данные не подтвердились, так как столь массивное тело должно было воздействовать на все ETNO в пределах наблюдения, но большая их часть ведёт себя предсказуемо. Также сами объекты видны только определённый промежуток времени и только раз в году. Это существенно снижает достоверность всех наблюдений за их движениями.

Исследователи космического пространства не стали полностью отрицать, что в Солнечной системе или на её границе может располагаться планета. Учёные считают, что скорее всего там находится небольшая чёрная дыра. Именно поэтому рассмотреть её с помощью телескопа невозможно.

Источник: mir24.tv