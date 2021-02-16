Мнение: “Девятаев”. Трейлер

16.02.2021, 20:00, Разное

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Вышел трейлер нового отечественного фильма про Великую Отечественную Войну.

Называется "Девятаев" и как не трудно догадаться из названия, посвящен он известному эпизоду с побегом советских военнопленных из немецкого концлагеря на самолете. Эпизод вполне себе реальный, но как обычно у нас бывает, не обойдется без "художественных допущений".

В хорошее кино по трейлеру не очень верится, хотя нельзя не отметить местами неплохой графон, что для фильмов Бекмамбетова достаточно типичное явление, как и клиповый характер показанных сцен.

В общем посмотрим, вдруг на фоне заниженных ожиданий выстрелит.

В советское время про эту историю уже сняли 2 фильма.

Также были выпущены мемуары самого Девятаева – http://militera.lib.ru/memo/russian/devyataev_mp/index.html

Про сам остров Узедом с которого бежал Девятаев есть неплохая книга Реброва "Тени с острова Узедом". Помимо подробностей создания ФАУ-1 и ФАУ-2, а также личности Вернера фон Брауна, там достаточно ярко показано скотское отношение к заключенным на острове Узедом и на заводе "Дора-Миттельбау" в Нордхаузене, где собирались испытываемые на Узедоме ракеты.

Перед просмотром нового шедевра, думаю будет интересно пересмотреть советские фильмы + ознакомиться с мемуарами.

Сам Девятаев без сомнения настоящий герой. А вот каким он получится в кино, это уже другой вопрос.

PS. Как уточняют, сцены воздушных боев для фильма делали при помощи онлайн-игры “War Thunder”, которая ранее уже отмечалась годными CGI роликами на военную тематику. Так что определенный уровень технического качестве скорее всего будет.

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