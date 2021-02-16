Реконструкция Бортнической станции аэрации завешена на 50% – “Киевметрострой”

16.02.2021, 19:58, Новости дня

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До конца декабря этого года реконструкция сооружений Бортнической станции аэрации (БСА), которую проводит ОАО “Киевметрострой”, будет завершена, сообщил в комментарии порталу ASPI news председатель правления – генеральный директор ОАО “АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий.

“Это важнейший проект для киевлян. Насосная станция будет собирать канализационные стоки столицы для последующей их транспортировки на очистные сооружения БСА. Стоимость проекта более 600 миллиона гривен. На сегодня уже выполнено большую часть работ и завершение строительства насосной станции планируется до конца 2021 года”, – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Заместитель начальника участка СМУ-3 ОАО “Киевметрострой” Дмитрий Гресько сообщил, что готовность насосной станции составляет 50% и к заявленному сроку, декабрю 2021 года, объект будет построен. Новое насосное оборудование производительностью 600 тысяч м3 в сутки обеспечит надежность подачи сточных вод, существующая станция может обеспечить прокачку только 200 тыс. м3.

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Фото: aspi.com.ua



Фото: aspi.com.ua



Фото: aspi.com.ua



Фото: aspi.com.ua



Фото: aspi.com.ua

“Обновленная Бортническая станция аэрации станет современным экологическим фильтром европейской столицы; Отдельно надо сказать о насосной станции. Так, на аналогичные сооружения в мире дают гарантию срока эксплуатации 40–50 лет. Впрочем, международная практика показывает, что технологии, которые использует при строительстве объекта ОАО “Киевметрострой”, удлиняют срок функционирования подобных сооружений до 100 лет”, – сказал Новицкий.

Директор управления капитального строительства ОАО “АК “Киевводоканал” Антон Буяр добавил, что станцию уже комплектуют оборудованием.

“Наиболее сложное и интересное здание – 12-метровая подземная часть насосной станции. Среди всех украинских строительных предприятий только ОАО “Киевметрострой” владеет современными технологиями, которые позволяют возводить такие сооружения. Сейчас мы уже начали комплектацию насосного оборудования”, – сказал он.

ВИДЕОВидео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube

В июне 2015 года правительство Японии предоставило Украине кредитные гарантии на сумму $1,5 млрд. Из них $1 млрд был предназначен для реконструкции Бортнической станции аэрации. Подготовка к реконструкции началась в сентябре 2020 года, в октябре начались основные работы по строительству насосной станции первого подъема, которые выполняет ОАО “Киевметрострой”.

БСА – единственная станция очистки сточных канализационных вод в Киеве, она также обслуживает Бортничи, Вышгород, Вишневое, Гатное, Гнедин, Ирпень, Коцюбинское, Новоселки, Петропавловскую Борщаговку, Погребы, Софиевскую Борщаговку, Чабаны и Счастливое.

Станция предназначена для полной биологической очистки бытовых сточных вод и стоков промышленных предприятий после предварительной их очистки на самих предприятиях. Первый блок станции был введен в эксплуатацию в 1965 году, сейчас изношенность оборудования станции составляет 80%.

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