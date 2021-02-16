Цифровые водительские права в “Дії” приравняли к бумажным

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16.02.2021, 19:58, Новости дня
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Верховная Рада приняла законопроект №2695, которым приравняла цифровые водительские права в приложении “Дія” к бумажным. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации.

“Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования полицейском для удостоверения своей личности и права на вождение”, – отметили в министерстве.

Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета Министров Украины.

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

В апреле в приложении “Дія” появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Ожидается, что в 2021 году в приложении появится возможность получения цифровой подписи, изменения места регистрации онлайн, автоматической регистрация бизнеса и электронный больничный.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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