В “Энергоатоме” обещают, что к концу года половина энергоблоков украинских АЭС будут загружены американским топливом

16.02.2021, 19:58, Новости дня

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К концу 2021 года энергоблоки на Ровенской АЭС начнут работать на американском топливе компании Westinghouse, заявил и.о. президента “Энергоатома” Петр Котин. Таким образом, из 15 энергоблоков “Энергоатома” семь будут работать на американском топливе, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что у “Энергоатома” есть 15 энергоблоков, из которых два (на Ровенской АЭС) имеют реакторы мощность 440 МВт, 13 – мощность 1000 МВт. Среди этих 13, семь энергоблоков сейчас работают на российском топливе, еще шесть загружают топливом Westinghouse.

“В этом году у нас есть план загрузить еще один энергоблок Ровенской АЭС американским топливом”, – сообщил Котин.

Он напомнил, что “Энергоатом” в прошлом году подписал договор с компанией Westinghousе по поставкам топлива на “малые реакторы” Ровенской АЭС. Таким образом Украина первой в Европе начнет использование топлива Westinghousе для ядерных энергоблоков типа ВВЭР-440 – это должно произойти до 2024 года. Это решение опирается на Европейскую стратегию энергетической безопасности.

В то же время, Котин отметил, что в Украине, согласно рекомендациям МАГАТЭ, действует программа диверсификации, согласно которой доля одного поставщика топлива в общей структуре не может превышать 70%.

В начале февраля временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявлял, что Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского.

В августе 2016 года Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о строительстве завода по производству топлива для ядерных реакторов.

В январе 2018 года Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом” подписала контракт с Westinghouse Electric о поставках ядерного топлива до 2025 года. Контрактом предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021–2025 годов. 24 июля 2018 года на американском топливе компании Westinghouse впервые заработал энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции. В декабре на него полностью перешел пятый энергоблок на Запорожской АЭС.

30 сентября 2020 года Westinghouse Electric подписала с “Энергоатомом” контракт о поставках ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440 для Ровенской АЭС.

По данным Госсулжбы статистики, в 2018 году доля российского ядерного топлива в Украине составляла почти 72%, в 2019 снизилась до 57%.

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