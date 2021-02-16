Мнение: В поисках хорошего цензора

16.02.2021, 19:56, Разное

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Жизнь, зараза, настолько сложна, что в ней постоянно не срабатывают простые решения. Вот вроде бы да – все мы (кроме совсем уж отмороженных сектантов) согласны в том, что цензура – плохо, и ее быть не должно. Но, с другой стороны, если покопаться в себе, непременно обнаружишь где-то на самом дне души потаенное желание – найти такую среду, в которой ты был бы способен говорить все, что вздумается, и чтобы все нормальные люди тоже могли говорить кто во что горазд («пусть цветут все цветы!»)… но чтоб при этом, конечно, какие-нибудь совсем уж явные фрики и сумасшедшие, а также совсем уж откровенные подонки были бы примерно загноблены и не мешали нам всем наслаждаться нашей свободой слова.

А как иначе? Вот говорят, что в Сети на самом деле уже существуют и созданы соцсети, организованные по принципу блокчейна; это такие, в которых ничего удалить в принципе нельзя – ни админам, ни юзерам, ни самим хозяевам сети – вообще никому. Там в буквальном смысле: что написано пером (пальцами по клаве) – то не вырубишь топором. И что же? В эти сети никто не спешит «переселяться». И дело не только в отсутствии рекламы. Дело еще и в том, что обычные добропорядочные юзвери-обыватели в такие места сами не особо стремятся – они чуют, что им там будет стремно и неуютно. Примерно как уехать из города со всеми благами цивилизации и ночными ларьками в пустынную и дикую местность, где в принципе нет полиции! Естественный вопрос – это что же, любой фрик сможет писать мне любую лабуду, и я это даже удалить не смогу?! Или – я буду просматривать ленту, а там будут все время какие-то уроды, от которых не отделаться??

Помимо этих практических рассуждений, есть и одно общефилософское. На деле избавиться от некоего надзирающего сверху за всем Общего Цензора мы, в принципе, можем (как можем избавиться от полиции и жить «так»). Но беда в том, что этим мы не решим проблему цензуры полностью – ибо на смену одному общему «верховному» цензору немедленно явятся цензоры «местного значения», локальные. Они будут мелкие – но от этого они будут не менее вредные.

Могу привести пример прямо из своего блога. Вот многие юзеры, не просто постоянно читающие блог, но и залезающие почитать комменты (и правильно делающие, поскольку комменты – это неотъемлемая и даже, возможно, лучшая часть блога), наверняка запомнили юзера «Вася Пупкин»; он еще добавляет к нику порядковые номера. «Вася Пупкин» из месяца в месяц занимается одним и тем же – в просторечии это называется «засирает блог»: лепит десятками одни и те же скабрезные комментарии ко всему подряд, создает «шум», только не «белый», а «грязный». Многие думают, что это просто такой сетевой сумасшедший.

Но немногие знают, что в безумии этого сумасшедшего есть своя система. На самом деле он не просто «постит спам»; нет – он занимается самой натуральной цензурой! Причем делает это уже далеко не первый год.

Вначале – года 3 назад – он был простой аноним, правда, немного озабоченный советско-имперскими комплексами и явно несдержанный. Из-за этого он стал постоянно «зарубаться» в дискуссиях с парой моих постоянных комментаторов-эмигрантов общечеловеческого характера, которые писали, как казалось анониму, слишком «проукраинские» комментарии. Сначала он просто обличал несчастных и взывал к их патриотизму – а потом разъярился и начал просто сопровождать ВСЕ их комменты злобными, матерными и оскорбительными выпадами. Это уже стало походить на спам, и я, как хозяин блога, попробовал призвать анонима к порядку.

В ответ аноним уже мне выдвинул ультиматум: я, дескать, должен забанить двух комментаторов-«проукраинцев», потому что они сволочи и не любят Россию. Я отказался – и с тех пор аноним объявил войну уже мне. Цель он сформулировал прямо: или я должен выполнять его требования по «борьбе с врагами России», или он будет заваливать блог разного рода спамом, делая всё, чтобы его было трудно и во всяком случае противно читать.

В общем, сумасшедший фрик взялся цензуровать мой блог – решать, какие комменты тут приемлемы, какие нет, кто здесь достоин комментировать, а кого надо забанить. Это такая, я бы сказал, горизонтальная цензура (в отличие от вертикальной). Поскольку чел сумасшедший – его пыл, как видим, и за три года не остыл. И если б в ЖЖ не было удобной системы борьбы с такого рода «цензорами» (например, кнопка «удалить все комментарии данного юзера в блоге») – моим читателям пришлось бы солоно: к осмысленным комментам было бы просто не продраться (как все сумасшедшие, мой очень трудолюбив и способен генерировать свой спам сотнями в час).

То есть можно себе представить, что будет твориться в «сети на основе блокчейна», если там заведется хотя бы пара-тройка таких вот сумасшедших «горизонтальных цензоров»! Они мигом засрут все так, что читать там что-либо станет вообще невозможно.

В этой модели вообще есть глубокий смысл – она ведь применима отнюдь не только к ситуации с сетями и свободой слова. Ведь точно так же: если мы в поисках свободы отменим центральную власть с ее полицией и отменим закон – мы обретем не свободу, а «закон джунглей», когда на нашу свободу станут во множестве посягать бесчисленные сумасшедшие (и не очень) деятели, желающие утвердиться на нашей земле и установить на ней свои порядки и свои требования. А чтобы выжигать их напалмом – нужно этот напалм как минимум иметь (что бывает далеко не всегда).

Поэтому – увы: идеальный вариант – это не вообще без цензора, а свой, добрый и терпимый, но сильный Большой Цензор. Который большую часть времени – не мешает. Но, если надо – поможет.

Самому противно это говорить. Но что делать… Сумасшедшие «васи пупкины» – не фикция. Они среди нас и только ждут своего шанса.