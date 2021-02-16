С 1 июня дислокация «штрафующих камер» станет государственной тайной

16.02.2021, 19:51, Разное

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Государственная дума отнесла расположение камер автоматической фиксации нарушений ПДД к числу сведений, составляющих государственную тайну. Поправка вступает в силу через три с половиной месяца.

В 5-й статье Закона о гостайне появился пункт, запрещающий раскрытие сведений «о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности систем автоматической фиксации нарушений ПДД, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а также об отводе земель для этих объектов». До 1 июня эти сведения удалят из памяти навигаторов, сотрут с карт, дорожные таблички «Фотовидеофиксация» снимут и утилизируют. Разглашение информации о камерах будет караться семью годами лишения свободы.

«Региональные бюджеты, в которые зачисляются средства от дорожных штрафов, несут многомиллиардные потери от того, что водители притормаживают перед камерами. Теперь им это не удастся», – сказал депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских.

В региональный бюджет поступает примерно половина штрафа. Другая половина достаётся оператору камеры, которым, как правило, бывает частная фирма. Теперь, когда сведения о камерах стали государственным секретом, операторами камер могут быть только Росгвардия или ФСБ. Камеры в городах будет контролировать ФСБ, а на трассах – Росгвардия. Это принесёт им дополнительно 50 миллиардов рублей в год.

Поправка, возможно, затруднит обжалование штрафа водителем. В постановлении об административном правонарушении больше не будет фото автомобиля нарушителя, места и времени фиксации нарушения. Там будет только номер машины, имя её владельца, сумма штрафа и срок оплаты.

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