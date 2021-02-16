Мнение: Равнодушные есть? А если найду?

16.02.2021, 19:34, Разное

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Личность главного оппозиционера всея Руси не оставляет равнодушным никого. После отравления, лечения и феерического возвращения Алексей Анатольевич стал «героем» уже даже не всероссийского, но мирового масштаба, — на судебных заседаниях рядовых граждан иностранные дипломаты не сидят десятками, а ведущие СМИ не посвящают первые полосы «несправедливо обвиненным».

В чем же заключается пресловутый героизм? Для одних проведение разведдеятельности и обличение коррупции стоит на первом месте, другие превыше всего ценят лидерские качества и смелость «взойти на плаху». Из другого лагеря слышится, что за виртуальные экскурсии по «псевдодворцу Непутина» и раскачивание лодки стоит сажать — и сажать надолго. Поэтому — герой, но исключительно в кавычках, — чтобы не оскорбить, не дай боже, чужие чувства.

К слову о чужих чувствах и оскорбленном достоинстве.

«Вернулся из Германии и оскорбил ветерана!» Только послушайте, как это звучит! После такого «скрепосносного» сюжета у любого россиянина, даже живущего на периферии информационных ристалищ, найдется свое скромное мнение о «берлинском пациенте». Всякий готов выразить отношение к оскорбившему, попутно оскорбившись и оскорбив, если с его точкой зрения не посчитали нужным согласиться.

В свете «дела о клевете» не самым лучшим образом выглядит и прошлое оппозиционера, когда ни один «Русский марш» не обходился без его участия. Но то дела давно минувших дней, — тогда деревья были большими, а «Марши», как говорят старожилы, были смотром политических сил — теперь культурно-массовые мероприятия уже не те, а деревья — либо спилили, либо обнесли заборчиком с колючей проволокой.

В коллективном бессознательном рядового россиянина правоприемник «самого справедливого суда в мире» — это тот монстр, который пожрет любую «нацистскую гадину». А коль не справится челюстно-лицевой аппарат, то в дело вступит желудочно-кишечный тракт в виде пенитенциарной системы. Тут уж сколько накинут.

Широкие народные массы благодарны Алексею Анатольевичу за повод собираться вместе, приятно проводить время на городских площадях, общаться, как в старые добрые времена и светить телефоном в небо, чувствуя одновременно единение душ и околокриминальную романтику. Иностранные государства признательны за возможность сунуть нос во внутренние дела России, — пусть и лишь присутствием своих послов в зале суда. Но какой же герой, если за решеткой и в кавычках?!

Для подкрепления мысли обратимся к авторитету экспертов. Дениз Баран, сотрудник Стамбульского университета, например, сказал по этому поводу следующее:

А пока продолжим смотреть увлекательное уголовно-процессуальное шоу. «Час суда» отдыхает, ведь реальность порой удивительней любого вымысла.

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