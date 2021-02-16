Личное: “Если та была – Богиня, то эта – Нимфа”

16.02.2021, 19:30, Разное

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Вот это – занятный автор.

Но он не совсем рапан в конце истории, поэтому я сама письмо разберу.

В начале – рапан.

well_sorry

Здравствуйте, дорогая Эволюция.

После разбора вот этой моей истории https://evo-lutio.livejournal.com/1247376.html я увидел себя и свои поступки со стороны, и то, как это всё выглядит, мне, конечно, не понравилось. Одно понял точно – я так больше позориться ни перед кем никогда не хочу. А пока что – отлипнуть, отцепиться, забыть.

Первым делом я обновил резюме, подписал срочный отпуск, пообещал, что в случае чего буду работать из него удалённо, и купил путёвку в Турцию для себя и дочери – с глаз долой из сердца вон. И вот там-то в первый же день у бассейна я встретил её. Если то была Богиня, то это – Нимфа. Ну простите 🙂 На меньшее я не согласен 🙂

(Сначала он много кривляется и кого-то строит из себя)

Она лежала под зонтиком и читала «Белый отель» Томаса. Надо было срочно что-то делать. Для начала я решил провести разведывательную операцию – пока дочь плескалась в воде, одним глазом я наблюдал за ней, а вторым – за Нимфой, попутно закачивая в телефон этот самый «Белый отель». В столовке подсмотрел, что она брала из еды, сладостей и фруктов, а вечером уже знал в каком корпусе она живёт.

(Очень многие мужчины до сих пор описывают свою Ищейку в письмах как стратегию. Объясните им разницу)

Утром во время пробежки по пляжу неожиданно наткнулся на неё – она делала йогу. Отбежал от неё немного подальше, остановился, скинул кроссовки и тоже стал делать йогу. Выпендривался как мог – и бакасану, и стойку на голове, и позу скорпиона. Закончив, взял кроссовки и побрел в номер – наши взгляды пересеклись, я улыбнулся, она улыбнулась.

Затем где-то на три дня я исчез из её поля зрения, читая «Белый отель». Прочтя, снова нашёл её, но она всё ещё читала эту книгу, поэтому разведывательная операция продолжилась. Она была без подружек, без кольца на безымянном и рано ложилась спать. В очередной день она была у бассейна уже с «Бабьим ветром» Рубиной. Пора!

(Он мог подойти к ней сразу, а не терять столько времени, бегая за ней с Ищейкой. Они оба в одном отеле, без пары, на курорте, он мужчина, повод для непринужденного общения более чем достаточный, красное поле для знакомства большое. Но ему кажется, что он должен подготовить “почву”. Объясните ему, почему это не почва)

Я взял четыре жёлтые сливы (в столовой она предпочитала их всем другим фруктам) и пошёл на абордаж – лёг на соседнем лежаке, угостил сливами, сказал, что заметил название книги, которую она читала, и меня оно заинтерсовало, поэтому я её скачал и прочитал. От обсуждения книги перешли к другим темам, а вечером уже вместе ужинали – я, она, дочь.

(И вот обратите внимания, столько времени он вел разведку и подготовку, чтобы что? Чтобы вручить ей сливы, которыми она уже объелась, и вывалить из решета честное признание, что он давно за ней следит и мечтает угодить. Большинство Ищеек так и поступают, все вываливают. Как думаете, почему?)

По утрам стали вместе делать йогу – я предложил парную, типа мы с дочерью практикуем, ей очень нравится. Она на меня выразительно посмотрела, типа, чувак…

– Не бойся, это не сложно. Смотри…

В общем, парная йога на пляже – это огонь. Даже если ты изучил как её делать по роликам в ютьюбе за вечер до этого 🙂 «Бабий ветер» тоже был мною скачан, прочитан, но время его ещё не пришло. Под конец отпуска я сделал ей сюрприз – совместный билет в аквапарк «Легенда» – я, она и дочь:

– Сделаешь себе много классных фоток – там мальдивский песок.

– Я бы и без этого поехала.

– Ммм… ОК…

(Он все время подстраивается снизу и суетится. Женщина ему уже прямо говорит, что не надо лезть из кожи, она и так согласна, но он продолжает)

Мне с ней было легко. Она классная. Дочь с ней тоже хорошо ладила. Но Нимфа улетала на день раньше нас. Вечером я подошёл на ресепшен и узнал её фамилию по спискам улетающих в наш город. После двух часов поисков я, наконец-то, нашёл её в контакте, но в друзья добавлять не стал – я задумал кое-какой сюрприз.

(И здесь Ищейка. Нет бы просто телефон попросить у женщины, с которой уже очень хорошо знакомы. А он предпочитает вынюхивать и думает, что это – сюрприз. Чем это от сюрприза отличается, объясните ему)

По приезду я прошёл пару-тройку собеседований и получил оффер. Руководство сделало мне контр-оффер, но, выбирая между ним и вечным созерцанием моего Ватерлоо в лице Богини и увольнением, я выбрал второе. Т.к. должность у меня руководящая, то я согласился сдавать дела не в две недели, а месяц – на новом месте тоже согласились подождать.

Когда с работой всё стало более или менее понятно, я постучался приглашением в личку Нимфы – позвал её испытать бабий ветер на себе. В назначенное время я, она и дочь полетели на воздушном шаре – сюрприз удался. Потом были ресторации, прогулки, театры, а на ноябрьские праздники я отвёз ребёнка в садик, чтобы украсть Нимфу в кемпинг, где можно было успеть прокатиться на каяках и пожить в домике – ледостав ещё не начался.

(Он все время без ума от себя и чувствует себя прекрасным принцем. А ей он кажется странным чудаком)

В домике всё и произошло – секс вот-вот должен был начаться, но она остановила меня и сказала, что у неё ВИЧ: она на терапии, неопределяемая (хотя на тот момент это мало о чём мне говорило), заразил её бывший муж, с которым они не предохранялись. У меня, конечно, был шок, но думал я в тот момент не той головой:

– Но я же в резине. Значит мне ничего не угрожает.

– Даже если без. У меня неопределяемый статус.

– Ну и всё тогда.

(Своей беготней он так себя распалил, что не стал пугаться ВИЧ. А нам теперь понятно, почему Нимфа согласилась на эти отношения. У нее совсем не много вариантов с ее диагнозом. Только такие же инфицированные или очень сильно влюбленные)

В общем всё случилось. Уже потом она ответила на все вопросы, подробнее всё рассказала, дала ссылки на важную информацию. Для меня открылся какой-то новый параллельный мир. Что с этим живут и не умирают. Что если ты на терапии и твой статус неопределяемый, то ты никого не можешь заразить. Что в быту этим тоже никого нельзя заразить. Что лекарства она получает в СПИД-центре, и они очень вредные, но других нет. Как она узнала, как проходила все этапы принятия этого факта.

(Здесь у него опять Ищейка, он много и подробно ее расспрашивает и ему кажется, что когда он узнает побольше, он перестанет бояться или будет точно знать, что делать. Но этого не произойдет. Как думаете, почему?)

Я думал только о том, как несправедлив мир – из-за какого-то мудака она теперь до конца своих дней зависит от таблеток. Ноябрьские кончились, мы накатались на каяках и вернулись в город, продолжили встречаться – иногда она оставалась ночевать у меня. В принципе, ничего особо не изменилось, я принял ситуацию как данность, понял, что это особо ничего не меняет – ну вот такая особенность, ОК.

(Здесь он врет и пытается скрыть свой страх за короной Спасателя. Кто опишет, что под короной кроме страха?)

В день увольнения, когда я сообщил команде о своём уходе, ко мне подошла Богиня:

– Я надеюсь, ты не из-за меня уволился?

– Эээ… Вообще-то ты не пуп Земли, и она вращается не вокруг тебя.

– Ну без тебя я тут долго не продержусь…

– Захочешь, продержишься.

(Этот диалог ему примерещился скорее всего. Он прочитал его в ее говорящих глазах, как ему кажется. Он и выше преувеличивает некоторые моменты. Заметили, какие?)

А дальше – новая работа и Нимфа. Открытие сезона на горнолыжке. Со сноубордом не приставал – они с дочерью катались на ватрушках. Всё было классно, но… В общем, в одну из ночей у меня порвался презерватив:

– Ну ты же не кончил?

– Нет.

– Значит всё норм.

Надел новый и мы продолжили, вот только… Забавно, что её волновало кончил я или нет, потому что я хоть и молчал и не подавал виду, но меня волновало совсем другое. Утром я отвёз её на работу, а сам помчался в СПИД-центр, попутно отмечая – что вот смотри-ка, какая я скотина, вроде всё меня устраивает, но случилось то, что случилось и я зассал. Хотя головой понимаю – она на терапии, она неопределяемая, значит опасности нет, но блин! А вдруг есть? Вдруг тот самый неудачный шанс один на миллион?

(Он с ней боялся спать, но и обидеть ее боялся. Без честной рефлексии жить сложно, все время качает и рвет на части)

Но я знал, что если мне выпишут постконтактную терапию, и я пропью её месяц, то всё будет ОК. Сначала все трясли с меня какой-то номер, пока я не понял, что это, наверное, номер тех, кто стоит на учёте. В итоге разобрались, отправили к тем, кто занимается «аварийными ситуациями», выписали викавирин. В общем, я столкнулся с тем, с чем сталкивается она каждые три месяца – ужасное место. А главное все помощники врачей смотрят на тебя взглядом «когда же вы уже все передохнете».

(Он был ей Жилеткой)

В итоге, стал тайно пить лекарство и на этом всё. Единственное, меня стало ужасно тошнить от него, мутить, стены съезжались – такая побочка. Но я стойко держался и не подавал виду. В одну из командировок под Новый Год я возвращался из Москвы и встретил Богиню, немного поболтали по старой памяти, меня снова замутило, и я свалил в бизнес-зал.

Когда проблевался, увидел кучу сообщений от Богини о том, что мог бы её с собой в бизнес-зал взять, мой статус в программе лояльности позволяет ещё одного человека с собой провести. Я вернулся, провёл её, а сам стал собираться на второй этаж, где есть кабинки-закутки, чтобы лечь там на диван и пережить очередной приступ сьезжающихся стен.

Она возмутилась, почему я не догадался пригласить её сам, а когда позвал, сваливаю и оставляю её тут одну.

– Слушай, я тебя в бизнес-зал провёл? Провёл. Весь зал к своим услугам. Что тебе ещё от меня надо?

Она ничего не ответила, развернулась и села на свободное кресло. Я ушёл в кабинку и помирал там до самого вылета. Перед вылетом увидел в телефоне сообщение от Богини: «Мудак». В самолёт мы заходили по отдельности и больше не пересекались.

(Это о том, что физические недомогания помогают отлипнуть и даже уменьшить фигуру. Это и правда так, в основном. Еще лучше помогают отлипнуть важные дела. Направляют внимание в полезное русло)

Вечером меня ждал неприятный сюрприз. Пока я укладывал ребёнка, Нимфа нашла в холодильнике викавирин и вернула мне ключи, сообщив, что нам надо расстаться, потому что она в курсе постконтактной терапии. С одной стороны это был, конечно, полный обосрамс – типа, недоверие, страх. А с другой стороны – блин! Ну вообще-то это моё здоровье! Какое ей дело?

В общем, Нимфа ушла, я кинулся за ней, останавливал в двери, просил прощения, хотя искренне не понимал за что. В итоге она сказала мне следующее:

– Просто давай расстанемся. Мы слишком разные. Ты очень любишь людей. А я их всех ненавижу. Возможно, я недостаточно влюблена. Возможно, я недостаточно заинтересованна. Я просто так не хочу. И всё.

(У него векторная Ищейка ведущий баг, как вы понимаете. Поэтому он еще и Оправдашка. Все объясняет, аргументирует, по полочкам раскладывает, будто выступает на суде)

Я отпустил. И снова – послали, иди. И снова отцепиться. И снова отлипнуть. В общем, сжал зубы и ничего не писал, не звонил. Значит судьба такая. На новогодние праздники ко мне неожиданно заявилась Богиня с шампанским наперевес.

– Прости. Погорячилась.

– Это брют. Ты прекрасно знаешь, что я пью только сладкое.

– Ой, подумаешь!

Я просто молча закрыл перед ней дверь. И пошёл блевать. Потом было много каких-то сообщений от неё, но я удалил не читая.

(Здесь опять его фантазии скорее всего)

В январе закончил пить этот хренов викавирин, все нормализовалось, сдал анализы – чисто. Ну и продолжил жить. Просто работа. Просто сноуборд по выходным. Как-то медленно стал приходить в себя, как будто и не было ничего. Хотя, конечно, мне было грустно, что всё так бесславно закончилось.

И вот перед днём Святого Валентина получаю сообщение от Нимфы: «Я никогда не писала своим бывшим, но в этот раз я поняла, что без тебя мне гораздо хуже. Приму любое твоё решение».

(Здесь не врет и посмотрите, как он сейчас из рапана начнет превращаться во что-то более нормальное)

И вот что теперь делать? Я просто как бы это… У меня уже отболело. Улегло. Меня послали. Я пошёл. И я знаю, что, да, случись ещё раз тоже самое, я также буду переживать за своё здоровье. Не знаю, что должно измениться, чтобы я свыкся с мыслью, что неопределяемый равно абсолютно для меня безопасный. Ну ведь по сути это всё на словах. Или на доверии. А вдруг она пропустит терапию? Как я узнаю? А вдруг что-то изменится, и она станет определяемой? Видимо, у меня тоже нет такой уж огромный любви, чтобы закрывать на это глаза. А если нет, то зачем тратить её время?

(Здесь у него все та же Попрошайка, большая и противная, но у него намного честней рефлексия. Да, он вываливает нам ее, сам не может разобраться, но он хотя бы честно пишет, что боится, что любви большой нет и перешагивать через страх он не хочет. И на базе честной рефлексии оценка ситуации тоже становится адекватней. Он все еще мечется и жадничает, но уже понимает, что ничего ей не должен пояснять, потому что она сама его бросила. Просто у него все это пока еще в куче. Но эволюция из рапана в рыбу уже есть)

И я не понимаю – она сама сказала, что так не хочет, но решает к этому же и вернуться. Где логика? Т.е. я типа на безрыбье рак? Запасной аэродром? Т.е. я должен быть с ней, зная, что она всё равно получила то, не о чём мечтала? Это как вообще?

Или это у меня порог? Или снова баг Спасателя включается? Подскажите, пожалуйста.

(Он уже готов к честной самооценке, видит, что он для женщины не приз. Но пока у него это получилось только потому, что он боится с ней спать и месячной тошноты ему хватило. Иначе он продолжал бы воображать себя принцем. Опишите, как выглядела бы совсем честная рефлексия в его случае и честная самооценка)