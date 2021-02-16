В честь вакцины «Спутник V» назвали алмаз весом более 100 карат
16.02.2021, 19:26,
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Компания «Алроса» назвала особо крупный алмаз ювелирного качества весом в 100,53 карат в честь первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V».
«Алроса» приняла решение о присвоении факту добычи крупного ювелирного алмаза имени «Спутник V» в честь первой в мире зарегистрированной вакцины на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека», – передает сообщение компании ТАСС.
Алмаз «Спутник V» весом 100,53 карат имеет форму уплощенного октаэдра. Размер камня – 27,15х28,81х29,56 мм, он был добыт на россыпях северной Якутии и имеет выраженный светло- желтый цвет.
«Алмазы такого размера и цвета – настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом – но сотворенным руками наших ученых. Появление вакцины, да еще в кратчайшие сроки – исключительное событие, благодаря которому у нас появляется шанс в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни», – отметил генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов.
В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность препарата.
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