 

США исключили хуситов из списка террористических организаций

16.02.2021, 19:26, Новости дня
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Вашингтон исключили движение йеменское движение хуситов «Ансар Алла» из списка террористических организаций, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.

«Сегодня, 16 февраля, Государственный департамент США отменил внесение «Ансар Аллы» в санкционные списки, вследствие чего «Ансар Алла» не является заблокированным в рамках введения санкций против мирового терроризма, правил санкций в отношении террористических организаций или президентского указа 13224 в соответствии с поправками. Жителям США теперь не требуется разрешение Офиса по контролю за иностранными активами минфина США для заключения сделок с «Ансар Алла», если эти действия не связаны с другими находящимися под санкциями лицами или видами деятельности», – говорится на сайте американского минфина.

В январе Госдеп объявил о пересмотре решения объявить «Ансар Алла» террористами, принятого администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Минфин Соединенных Штатов внес движение йеменских хуситов в список террористических организаций за день до инаугурации Джозефа Байдена.

Глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что планы США объявить хуситов террористами могут негативно повлиять на урегулирование в Йемене.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2015 году против хуситов, которые сражаются с правительственными силами, выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская коалиция.



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